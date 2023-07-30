Бекхэм рассказал, как к нему пришла идея о трансфере Месси

«Идея о переходе Месси родилась за бокалом вина, в ходе разговора за ужином. Я сказал: “Однажды мы должны привести Месси в наш клуб”. Наверное, это было, когда мы впервые встретились с Хорхе. Недавно я нашел в своем телефоне одну из первых презентаций, в которой Лео был в футболке нашего клуба. Это было 10 лет назад. Так что это всегда было в моей голове. Я думаю, что каждый владелец спортивного клуба думает: “Мы хотим привлечь в наш клуб лучших игроков”. Действительно ли это происходит со всеми? Конечно, нет. Но мы сидели за ужином и думали: “Хорошо бы было, если бы могли пригласить Лео, хорошо для нашего рынка, наших фанатов, для этой части мира, ничего лучше никогда бы не было”, — сказал Бекхэм в интервью The Athletic.

Также Бекхэм рассказал о встрече с агентом и отцом футболиста Хорхе Месси в 2019 году. Тогда Лео еще играл за каталонскую «Барселону».

«Мы сели в самолет и тайно прилетели в Барселону. Пробрались в отель, встретились с Хорхе Месси и начали диалог. Мы говорили: “Мы бы хотели, чтобы ваш сын однажды сыграл за нашу команду. Мы знаем, что пока это невозможно, но мы бы хотели, чтобы однажды Лео был в Майами”. Тогда мы провели невероятную работу, рассказывая, что бы Месси мог сделать для спорта в этой стране, для МЛС и для “Интер Майами”», — сказал Бекхэм.