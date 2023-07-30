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18:09 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Витебска» вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» стали пятыми участниками четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Витебск
Слуцк
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Источник: РИА "Новости"

Сегодня витебчане, выступающие в первой лиге национального чемпионата, одолели футболистов «Слуцка» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч в самом начале второго тайма забил Захар Червяков.

Результаты других встреч ⅛ финала: «Минск» — «Днепр» (Могилев) — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:0, «Динамо» (Минск) — «Осиповичи» — 9:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест) — 2:1.

Три матча с участием белорусских представителей в еврокубковых турнирах пройдут позже: «Нива» (Долбизно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), БАТЭ (Борисов) — «Островец», «Неман» (Гродно) — «Славия» (Мозырь).

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