Футболисты «Витебска» вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» стали пятыми участниками четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Витебск
Слуцк
Сегодня витебчане, выступающие в первой лиге национального чемпионата, одолели футболистов «Слуцка» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч в самом начале второго тайма забил Захар Червяков.
Результаты других встреч ⅛ финала: «Минск» — «Днепр» (Могилев) — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:0, «Динамо» (Минск) — «Осиповичи» — 9:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест) — 2:1.
Три матча с участием белорусских представителей в еврокубковых турнирах пройдут позже: «Нива» (Долбизно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), БАТЭ (Борисов) — «Островец», «Неман» (Гродно) — «Славия» (Мозырь).