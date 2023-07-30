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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» потерял очки в матче с аутсайдером КПЛ после разгромной победы в еврокубках

В Актау состоялся матч 17 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Каспий
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Актобе"

Местный «Каспий» принимал «Актобе», который всего двумя днями ранее одержал разгромную победу в Лиге конференций. Встреча завершилась ничьей 2:2.

Идрис Умаев вывел гостей вперед на 14 минуте.

Но вели в счете футболисты «Актобе» недолго. Уже на 18 минуте Шкиприм Таипи сравнял счет.

В концовке первого тайма Филип Аврич вывел «Каспий» вперед.

А на 50-й минуте 2:2 сделал Рожерио Дос Сантос.

Отметим, что концовку матча «Актобе» провел в меньшинстве. На 96 минуте был удален Максим Самородов.

В 17 матчах КПЛ «Актобе» набрал 35 очков и остался на третьем месте турнирной таблицы.

От идущей второй «Астаны» подопечные Андрея Карповича отстают на четыре очка, а от лидирующего «Ордабасы» — на семь. «Каспий» же поднялся с последнего места турнирной таблицы на предпоследнее.

Каспий
2:2
Первый тайм: 0:0
Актобе
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