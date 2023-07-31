Составы топ-клубов Саудовской Аравии стоят почти € 500 млн! Все звезды, ушедшие туда летом

Основные трансферные события в 2023 году связаны с Саудовской Аравией. Немало звёздных футболистов сменили Европу на арабскую страну. Рассказываем, кого из игроков уже приобрели саудовские клубы и кто окажется там в ближайшее время. Все суммы приведены согласно данным Transfermarkt.

«Аль-Хиляль» (общая стоимость состава — € 163,6 млн)

Этим летом «Аль-Хиляль» потратил на приобретение новых футболистов € 178 млн. Состав пополнили четыре легионера, три из которых перебрались из топ-чемпионатов. Самым дорогим новобранцем стал нападающий Малком — за него клуб выложил «Зениту» € 60 млн. Чуть меньше (€ 55 млн) заплатили за полузащитника Рубена Невеша, который в прошлом сезоне играл за «Вулверхэмптон». Из Англии, а именно из «Челси», переманили центрального защитника Калиду Кулибали (€ 23 млн), а из Италии подъехал полузащитник Сергей Милинкович-Савич. За серба «Лацио» получил € 40 млн.

Неудивительно, что все новобранцы «Аль-Хиляля» входят в топ-4 команды по стоимости. Пятое место по этому показателю занимает бразильский вингер Микаэл (€ 8 млн). Для сравнения — стоимость Милинковича-Савича (самый ценный футболист клуба) составляет € 50 млн.

Судя по всему, в скором времени ещё одним новичком станет полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти. Кстати, пост главного тренера занимает Жорже Жезуш, который уже работал с «Аль-Хилялем» с лета 2018-го по январь 2019-го. После этого специалист тренировал «Фламенго», «Бенфику» и «Фенербахче», а летом этого года вернулся на Ближний Восток.

«Аль-Наср» (общая стоимость состава — € 128,58 млн)

Команда, где играет Криштиану Роналду, потратила на приобретение трёх новичков € 50 млн. Половину этой суммы перевели за полузащитника Секо Фофана — он переехал в Саудовскую Аравию из «Ланса». € 18 млн заплатили за опорника «Интера» Марсело Брозовича, € 7 млн отдали за флангового защитника Алекса Теллеса. К слову, бразилец уже играл в одной команде с Роналду — они вместе выступали за «Манчестер Юнайтед».

Совсем скоро к ним присоединится Садио Мане, которому выпишут жирный контракт. «Бавария» получит за игрока € 32 млн, примерно столько же за каждый год контракта достанется сенегальцу.

В топ-8 игроков команды по стоимости попали все новички. Там же оказались Роналду и бразилец Талиска — каждого из них оценивают в € 15 млн. Самым дорогим игроком стал Фофана, который стоит € 32 млн. Пост главного тренера занимает Луиш Каштру. Португалец возглавил клуб летом нынешнего года, а до того тренировал «Ботафого». Кстати, с августа 2021-го по март 2022-го Каштру жил в Катаре, где работал с местным клубом «Аль-Духаиль».

Совсем скоро к команде присоединится атакующий футболист «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен. Стороны уже согласовали детали сделки (информация от инсайдера Фабрицио Романо).

«Аль-Ахли» (общая стоимость состава — € 95,08 млн)

Четыре главных новичка «Аль-Ахли» в прошлом сезоне играли в Англии. Полузащитника Рияда Мареза купили у «Манчестер Сити» за € 30 млн, Аллана Сент-Максимена — у «Ньюкасла» за € 27,2 млн, а вратаря Эдуарда Менди — у «Челси» за € 18,5 млн. Таким образом, «Аль-Ахли» пока что потратил деньги (€ 80,7 млн) только на приобретение трёх новых игроков. А четвёртый новобранец — Роберто Фирмино — перешёл в «Аль-Ахли» в статусе свободного агента. До этого он на протяжении нескольких лет играл в форме «Ливерпуля».

Неудивительно, что Сент-Максимен, Марез, Менди и Фирмино стали самыми дорогостоящими футболистами клуба. Суммарно они стоят € 82 млн: француза оценивают в € 32 млн, алжирца — в € 20 млн, бразильца — в € 18 млн, сенегальца — в € 12 млн. «Аль-Ахли» совсем недавно нашёл главного тренера. Арабский клуб договорился с Маттиасом Яйссле — предварительные переговоры стали причиной досрочного увольнения тренера из «Зальцбурга». Любопытно, что австрийский клуб решился на такой шаг за пару дней до старта сезона.

«Аль-Иттихад» (общая стоимость состава — € 78 млн)

Этот клуб, в отличие от конкурентов, потратил на новичков всего € 29,1 млн. Вся эта сумма отправилась на банковский счёт «Селтика» — именно он продал в «Аль-Иттихад» португальского вингера Жоту. Это далеко не самый статусный новичок. Ранее «Аль-Иттихад» заманил огромными деньгами двух французов — нападающего Карима Бензема и полузащитника Н’Голо Канте. Оба подписали контракты в статусе свободных агентов.

В настоящий момент «Аль-Иттихад» ведёт активные переговоры с полузащитником «Ливерпуля» Фабиньо. Они протекают непросто, но желание арабского клуба не ослабевает.

Бензема — самый дорогостоящий футболист клуба (€ 25 млн). В топ-3 также входят Канте (€ 15 млн) и Жота (€ 13 млн). Пост главного тренера в «Аль-Иттихаде» занимает иностранец. Нуну Эшпириту Санту возглавил клуб в июле 2022 года, а до этого приобрёл серьёзный опыт в Европе. Ранее он работал с «Порту», «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом». Под руководством Санту «Аль-Иттихад» провёл 36 матчей и потерпел всего лишь три поражения.

«Аль-Иттифак» (стоимость состава — € 44,93 млн)

«Аль-Иттифак» пока потратил на новичков скромные € 20,9 млн. За эти деньги команда приобрела двух британских футболистов. Англичанин Джордан Хендерсон покинул «Ливерпуль» (за него отдали € 14 млн), а шотландец Джек Хендри — «Брюгге» (заплатили € 6,9 млн). Третий новичок «Аль-Иттифака» — нападающий Мусса Дембеле. 27-летний форвард провёл предыдущий сезон в «Лионе» и переехал в арабскую страну в статусе свободного агента.