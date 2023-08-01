Вице-президент ФК «Урал» Ефремов покинул клуб

Информацию об этом Накануне.RU подтвердили представители уральской команды.

На сайте уральского клуба Ефремов уже не значится среди руководителей. Будет ли найдена ему замена, пока неизвестно.

Напомним, Ефремов был назначен вице-президентом «Урала» в январе 2021 года. Тогда сообщалось, что он будет отвечать за широкий круг вопросов, которые составляют спортивный блок.

До приезда в Екатеринбург функционер имел богатый опыт работы на руководящих должностях в российском футболе. На протяжении 10 лет Игорь Ефремов возглавлял Футбольную национальную лигу.