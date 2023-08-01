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13:15 (мск), источник: Nakanune.ru

Вице-президент ФК «Урал» Ефремов покинул клуб

Вице-президент екатеринбургского ФК «Урал» Игорь Ефремов больше не работает в клубе.

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Информацию об этом Накануне.RU подтвердили представители уральской команды.

На сайте уральского клуба Ефремов уже не значится среди руководителей. Будет ли найдена ему замена, пока неизвестно.

Напомним, Ефремов был назначен вице-президентом «Урала» в январе 2021 года. Тогда сообщалось, что он будет отвечать за широкий круг вопросов, которые составляют спортивный блок.

До приезда в Екатеринбург функционер имел богатый опыт работы на руководящих должностях в российском футболе. На протяжении 10 лет Игорь Ефремов возглавлял Футбольную национальную лигу.

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