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19:13 (мск), источник: ТАСС

Мишустин рассказал, что мало интересуется футболом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признался, что не сильно увлекается футболом, ему больше по душе хоккей, иногда он даже пробует в нем свои силы.

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Источник: Пресс-служба Председателя Правительства России

На встрече с победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам председателя правительства спросили, как он относится к футболу, есть ли у него любимая команда. «Скажу честно, я не сильно увлекаюсь футболом», — ответил премьер. «Мне больше нравится хоккей. Так случилось, что с детства я увлекался хоккеем. Даже, скажу честно, иногда пытаюсь играть в него, [правда], не совсем регулярно. Хоккей как-то больше по душе», — добавил он. При этом Мишустин отметил, что футбол он уважает, смотрит российский чемпионат.

В целом же, по словам главы кабмина, важно, занимаясь учебой и наукой, не забывать о гармоничном развитии, оставлять время для спорта, музыки и других хобби. «Многие великие ученые занимались не только фундаментальными науками, но и параллельно у них были какие-то интересы», — указал он. Так, известный физик Альберт Эйнштейн, напомнил премьер, «не расставался со скрипкой», а химик Александр Бородин написал знаменитую оперу «Князь Игорь». «Поэтому я хочу пожелать вам развиваться гармонично, уверен, что у вас есть кроме своих феноменальных способностей еще интересы, и, конечно, их надо развивать», — призвал Мишустин.

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