10 главных трансферных новостей дня. Рекордная сделка «Сити» и внезапная проблема Малкома

Если следите за нашими трансферными дайджестами, то давно заметили, что ни один день не обходится без громких новостей. 2 августа получилось особенно насыщенным.

«РБ Лейпциг» отправил Андре Силву в аренду

27-летний португальский нападающий продолжает путешествовать по Европе. Четыре гола в прошлом сезоне Бундеслиги не впечатлили руководство «Лейпцига», поэтому ближайший сезон Силва проведёт в «Реале Сосьедад». Вдобавок у испанского клуба есть право выкупа.

Йошко Гвардиол всё же перейдёт в «Манчестер Сити»

Связке Гвардиола — Гвардиол быть! Фабрицио Романо пишет, что «Сити» окончательно согласовал трансфер 21-летнего хорватского защитника и заплатит «РБ Лейпциг» рекордные для этого амплуа € 90 млн. Все бумаги будут подписаны к концу недели, а медосмотр состоится уже в пятницу, 4 августа.

«Новый Холанд» анонсировал свой переход в «Манчестер Юнайтед»

Осталось дождаться объявления от клуба. Уже известно, что Расмус Хёйлунн перейдёт в «МЮ» из «Аталанты» за более чем € 70 млн. А теперь 20-летний датский нападающий оставил жирный намёк в соцсетях, опубликовав картинку с формой будущей команды и добавив подпись «Скоро».

«Спартак» покупает защитника «Олимпиакоса»

По крайней мере, если верить греческому радио Sport-FM. Утверждается, что молдавский защитник Олег Рябчук продолжит карьеру в московском клубе, и о сделке будет объявлено в самое ближайшее время. Предложение красно-белых по 25-летнему футболисту устроило «Олимпиакос», и поиски замены для него уже начались.

Хави подтвердил уход Усмана Дембеле из «Барселоны»

Одно дело инсайды, и совсем другое — комментарий главного тренера! 26-летний французский вингер, как уже известно, уедет на родину и будет играть за «ПСЖ». Сумма трансфера составит € 50 млн.

Джанлуиджи Буффон завершил карьеру

Теперь это уже не инсайд, а реальность. 45-летний легендарный голкипер завязал с профессиональным футболом. Перечислять достижения Джиджи нет смысла — вы и так их знаете. Прощаемся с великим!

«Зенит» захотел вернуть Сердара Азмуна, но есть проблема

Мощная новость прилетела от Фабрицио Романо. Он утверждает, что чемпионы России решили организовать камбэк 28-летнего иранского нападающего и связались с «Байером», в котором у того так и не разрешились проблемы с адаптацией.

Немецкий Kicker добавляет, что боссы «Байера» не против трансфера, да и Азмун хотел бы сменить обстановку. Но для начала клубу придётся изучить возможность такой сделки. Дело в том, что немецким компаниям запрещены торговые отношения с Россией, и футбола это тоже касается.

«Аль-Хиляль» не смог заявить Малкома из-за проблем с переводом денег «Зениту»

Проблема пришла, откуда не ждали. Издание Winwin пишет, что саудовский клуб не смог заявить 26-летнего бразильца с российским паспортом, поскольку испытывает проблемы с переводом средств за трансфер в Санкт-Петербург. При этом прогнозов относительно решения этого вопроса нет. Малком, если что, уехал из «Зенита» за € 60 млн и устроился на контракт с зарплатой € 18 млн за сезон.

Лукас Моура вернулся в родной клуб

Видимо, европейская фаза карьеры яркого, но нестабильного вингера подошла к концу. После выступлений за «ПСЖ» и «Тоттенхэм» Моура этим летом оказался в статусе свободного агента и рванул на родину, в Бразилию. Теперь 30-летний футболист будет играть за «Сан-Паулу», в составе которого и начинал карьеру. Стороны подписали краткосрочный контракт до конца года.

Виллиан всё ещё может уехать в Саудовскую Аравию

Казалось, что сага с переходом 34-летнего бразильского полузащитника завершилась, ведь, пробыв некоторое время без клуба, он переподписался с «Фулхэмом», за который играл в прошлом сезоне. Но не всё так просто! Фабрицио Романо сообщает, что интерес к Виллиану проявляет «Аль-Шабаб». Саудовцы уже сделали предложение игроку и активно ведут переговоры. Виллиан, в свою очередь, общается на эту тему с руководством «Фулхэма».