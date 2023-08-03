Медведев — о трансфере Малкома: «Все условия выполнены. Игрок, приобретенный за 40 млн, реализован за 60»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Аль-Хиляль» выполнил все обговоренные условия по трансферу Малкома.
Зенит
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Аль-Хиляль» выполнил все обговоренные условия по трансферу Малкома.
Сегодня «Зенит» официально подтвердил переход 26-летнего форварда в саудовский клуб.
«Все условия, включая финансовые, выполнены. Игрок, приобретенный “Зенитом” за 40 миллионов евро, реализован за 60 миллионов евро», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Напомним, Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны».