На Украине потребовали исключить россиян из УЕФА

Ранее стало известно, что пятнадцать представителей России заняли места в органах УЕФА на период до 2027 года.

«Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА, просим вас рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», — говорится в письме УАФ.