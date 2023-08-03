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20:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

На Украине потребовали исключить россиян из УЕФА

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой отстранить представителей России от работы в организации, сообщается на сайте УАФ.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что пятнадцать представителей России заняли места в органах УЕФА на период до 2027 года.

«Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА, просим вас рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», — говорится в письме УАФ.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

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