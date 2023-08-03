На Украине потребовали исключить россиян из УЕФА

Ранее стало известно, что пятнадцать представителей России заняли места в органах УЕФА на период до 2027 года.
«Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА, просим вас рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», — говорится в письме УАФ.
Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.