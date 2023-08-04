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10:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Клубы Саудовской Аравии могут допустить в европейскую ЛЧ. Но это самоубийство

УЕФА строит планы по завоеванию новых рынков.

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Источник: Reuters

В 1975 году 34-летний Пеле объявил об окончании карьеры, но срочно снял бутсы с гвоздя после заманчивого предложения от «Нью-Йорк Космос» в зарождающейся Североамериканской футбольной лиге (NASL). Подписание трёхкратного чемпиона мира стало большой удачей для клуба не только со спортивной (бразилец забил 37 мячей в 64 матчах), но и с маркетинговой точки зрения. Совсем скоро в NASL рванули другие ветераны футбола: Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Джордж Бест и Йохан Круифф.

Хотя NASL и распалась в 1984 году, идея поднять статус лиги с помощью подписания контрактов с раскрученными футболистами была заимствована в других странах. Некоторые из этих лиг процветали и продолжали развивать местные таланты (Япония, Австралия), в то время как другие потерпели крах (Китай). Теперь по этому пути пошла обладающая колоссальными финансовыми возможностями Саудовская Аравия.

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Однако, помимо привлечения звёзд из Европы, саудовцы намерены организовать и двустороннее движение: по утверждению Calciomercato, сейчас ведутся переговоры с УЕФА о привлечении топовых клубов Саудовской Аравии в европейскую Лигу чемпионов. Разбираемся, насколько жизнеспособна эта идея и есть ли шансы у Криштиану Роналду снова сыграть в любимом турнире.

В 2016-м Копа Америка прошла в США и отметилась огромной прибылью

Глобализация футбола продвигается пугающими темпами, поэтому нельзя исключать любое развитие событий. Особенно когда на кону стоят большие деньги. В футболе существуют варианты сотрудничества представителей разных конфедераций, но преимущественно на уровне сборных. Самый известный и показательный пример — участие команд из других регионов в Золотом Кубке КОНКАКАФ. В 2021 и 2023 годах конкуренцию американцам составил Катар. Хозяева ЧМ-2022 стали вторым участником турнира из азиатского региона после Южной Кореи (2000, 2002).

Также в разные годы в Золотом Кубке КОНКАКАФ принимали участие Бразилия (1996, 1998, 2003), Колумбия (2000, 2003, 2005), Перу (2000), Эквадор (2002) и ЮАР (2005). Приглашённым сборным ни разу не удавалось стать чемпионами. Ближе всего к золоту подбирались бразильцы (1996, 2003) и колумбийцы (2000), но проигрывали в финале. Катар в 2021-м тоже серьёзно пошумел, завоевав бронзу.

Ещё одна мощная коллаборация в этом регионе произошла в 2016 году по случаю столетия старейшего из существующих международных футбольных турниров — Кубка Америки. Главная особенность заключалась в том, что соревнования прошли в США, и в них приняли участие 10 команд из КОНМЕБОЛ, а ещё шесть стран представляли КОНКАКАФ. Неудивительно, что турнир получился рекордным по целому ряду показателей. Памятный финал в Нью-Джерси между Чили и Аргентиной, в котором Месси не реализовал пенальти, собрал 81 тысячу болельщиков.

В 2016 году Лео Месси не реализовал пенальти в финале Кубка Америки, который прошёл в США | Источник: AP 2023

Также были установлены рекорды по суммарной посещаемости игр, по количеству телезрителей в США и во всем мире, а также по вовлечённости в цифровые и социальные сети. Турнир посетили 1,5 млн болельщиков, что на 350 тысяч больше рекордного показателя в истории Копа Америка. Несмотря на огромный спрос на билеты, стоимость которых превышала $ 100, средняя посещаемость составила 46 тысяч человек. Полуфинал США — Аргентина в Хьюстоне посмотрели 3,29 млн зрителей. На международном уровне турнир транслировался более чем в 160 странах мира, охватив более 1,5 млрд человек.

Схожий футбольный пир вернётся в США в 2024 году. Розыгрыш Кубка Америки должен был пройти в Эквадоре в соответствии с системой ротации, но в ноябре 2022 года правительство страны заявило о неготовности принять турнир. Американцы сделали всё, чтобы вновь заполучить Копу — накануне домашнего ЧМ-2026, что наряду с привлечением Месси сулит огромной капитализацией. Главное, чтобы не случился такой скандал, как в 2016 году, когда Министерство юстиции США выявило откаты на $ 110 млн.

Европейской интеграции арабских клубов мешает ряд факторов

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Проведение быстротечного турнира длиной не больше месяца — одно дело, а переход из одной конфедерации в другую — совершенно другая и очень проблематичная история. В 1990-х по этой тропинке прошёл победитель Кубка Азии — 1964 Израиль, который из-за обострения конфликта с арабскими странами прописался в УЕФА. Также смену футбольной зоны в начале нулевых пережил Казахстан. «Процесс занял несколько лет. Мы подключили все ресурсы, использовали влияние друзей и спонсоров. Послы в Европе, бизнесмены, политики — все приложили очень много усилий для перехода в УЕФА», — признался занимавшийся этим вопросом зять многолетнего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев.

Объединить команды из разных регионов в один турнир на клубном уровне гораздо сложнее. Ранее это происходило в рамках Межконтинентального кубка, Кубка Либертадорес и Копа Судамерикана — в 2006 году последний турнир даже выиграла мексиканская «Пачука». Сегодня основной подобный турнир — это клубный ЧМ. Его в 2025 году в обновлённом формате также примут США. Участников разделят на восемь групп по четыре команды, по две лучшие выйдут в плей-офф — всё как на чемпионате мира среди сборных. Соревнование планируют проводить раз в четыре года, но по нечётным годам — когда нет ни Евро, ни ЧМ.

Главная особенность международных клубных турниров — их скоротечность, позволяющая клубам не выпадать надолго из национальных и континентальных соревнований. Во многом по этой причине интеграция клубов из Саудовской Аравии в ЛЧ и другие еврокубки представляется трудновыполнимой задачей. Утверждается, что арабы могут получить место в европейском турнире по примеру теннисных, где участникам предоставляют уайлд-кард, однако очень сложно сравнивать командные и индивидуальные турниры. Потому что теннисисты круглый год участвуют в международных соревнованиях, а для футболистов основой являются национальные турниры.

Кроме того, сложно представить, чтобы Федерация футбола Азии (АФК) просто так отпустила бы свои ведущие клубы в другую конфедерацию. Азиаты первыми подадут в суд на саудовцев, если те предпримут попытку участия в еврокубках. Другая сторона медали — позиция европейских клубов, чьи места теоретически могут занять богатые арабские команды. Особенно в свете прогнозов повышения доходов УЕФА в сезоне-2024/2025 с нынешних € 4 млрд до € 4,8 млрд. Этому как раз поспособствует новый формат Лиги чемпионов. То есть кто-то не получит прибыль, в которой саудовцы не особо заинтересованы — им важнее продвижение своего продукта за пределы страны.

УЕФА мечтает о выходе на рынок США — саудовцы им только помешают

Идея интеграции ведущих клубов из низкорейтинговых чемпионатов в топовые лиги не нова. Со схожей регулярностью последние два десятилетия в АПЛ сватают шотландские «Селтик» и «Рейнджерс», но дальше слухов дело так и не продвинулось. В последний раз о такой возможности говорилось в 2021-м, когда руководство Премьер-лиги рассматривало проект создания Британской Суперлиги с расширением дивизиона с 20 до 22 команд, и дополнительные места могли отойти клубам из Глазго. Тут уже запротестовали представители Чемпионшипа — допуск шотландцев не только означает снижение доходов от спонсоров и продаж телевизионных прав, но и нарушает спортивные принципы.

Можно не сомневаться, что конкуренция в Британской Суперлиге превзошла бы высочайшие стандарты АПЛ, но тогда это нарушит и без того хрупкий баланс в современном футболе. Без «Селтика» и «Рейнджерс» шотландский футбол превратится в откровенное «болото» — этот аргумент руководство УЕФА использовало в том числе и для сдерживания Европейской Суперлиги.

Слухи об интеграции «Селтика» и «Рейнджерс» в АПЛ ходят уже несколько десятилетий | Источник: AFP 2023

У идеи приглашения клубов из Саудовской Аравии в европейскую ЛЧ по спортивному принципу есть ещё один сдерживающий фактор. УЕФА очень дорожит эксклюзивностью этого продукта и чрезвычайно болезненно реагирует на любые попытки захватить власть. Президент УЕФА Александер Чеферин до сих пор в бешенстве от решения ФИФА привлечь (точнее, принудить) топовые европейские клубы к участию в изменённом формате в клубном ЧМ.

Учитывая, что в ближайшие сезоны УЕФА намерен активно развиваться на американском рынке и даже провести финал Лиги чемпионов в США, привлечение арабских команд в еврокубки не только лишено логики, но и стало бы самоубийством. Так что не стоит ждать возвращения Криштиану Роналду в европейский футбол в любом качестве.

Анатолий Романов

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