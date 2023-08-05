ЦСКА — «Локомотив»: прогнозы и ставки

Первое московское дерби сезона

На финише предыдущего чемпионата ЦСКА и «Локомотив» были, пожалуй, самыми бодрыми командами, благодаря чему железнодорожники поднялись из зоны вылета в середину таблицы, а армейцы, спуртовав, опередили и «Ростов», и «Спартак», заняв второе место вслед за «Зенитом». На старте новой кампании команды Владимира Федотова и Михаила Галактионова в целом сохранили импульс, так что это не просто первое в этом чемпионате столичное дерби, но и сразу матч претендентов на борьбу за самые высокие позиции в лиге. Да, обе команды дружно потеряли очки в 1-м туре — ЦСКА проиграл в Екатеринбурге, а «Локомотив» еле-еле унес ноги дома от «Рубина» — но сегодня это не имеет значения, последующие игры чемпионата и Кубка показали, что и те, и другие в порядке.

Лучшая новость для поклонников ЦСКА — отмена красной карточки Милана Гайича в Грозном. У армейцев не то чтобы большой выбор защитников, и это сильное подспорье. По глубине состава на сегодня явное преимущество на стороне железнодорожников. У гостей прекрасная скамейка, а красно-синие отстают с трансферами на вход и вынуждены порой доверяться необстрелянной молодежи, что дает неожиданно хорошие результаты, как было в кубковом матче с «Оренбургом». Михаил Галактионов может позволить себе оставлять на второй тайм такого острого игрока, как Максим Глушенков. У Владимира Федотова и близко нет подобных опций.

Самая интересная фигура в составе обоих соперников по дерби — Наир Тикнизян. Фланговый атакующий защитник «Локомотива», напомним, сделал себе имя в ЦСКА и продолжает уникальную для российского футбола серию. У футболиста сборной Армении 6 голов в 5 последних официальных матчах «Локомотива». Номинальный игрок обороны забивает в каждой игре за клуб с 28 мая. Получится ли у него поразить ворота и своей бывшей команды тоже?

На что ставить

В этой игре есть две очевидные стратегии для ставки. С учетом того, что это дерби, и команды приблизительно равны друг другу по силам и амбициям, можно не обращать внимания на выбор исхода матча — понятно, что это встреча на три результата, и риск промахнуться слишком велик. И ЦСКА, и «Локомотив» в новом сезоне идут по графику более двух забитых мячей за матч. За игру в атаке они заслуживают комплиментов, но заметны ошибки в обороне, которыми грешат и те, и другие. С учетом мастерства атакующих игроков вариант «обе забьют — да» выглядит верным, но коэффициент на это событие слишком скромный: 1.68. Зато прибавив к нему тотал больше 2.5, который совместными усилиями две прекрасные атаки должны пробивать, получаем достойную ставку на сайте или в приложении БК Olimpbet: 1.82.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.82.

Если говорить об исходе, несколько удивляет перекос ожиданий в пользу победы ЦСКА (П1 — 1.93, П2 — 3.74). Домашние стены теперь не являются таким определяющим фактором, как раньше, тем более, в игре против другой столичной команды. По результатам и в таблице «Локо» пока идет чуть лучше, а у красно-синих более явные проблемы с составом. Поэтому второй возможный путь: положиться на то, что «Локомотиву» с такими футболистами, как Дзюба, Пиняев, Тикнизян, Изидор удастся как минимум не проиграть. Двойной шанс Х2 БК Olimpbet предлагает за 1.91.

Игорь Борунов

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