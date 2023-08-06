«Зенит» — «Динамо»: прогнозы и ставки

Проблемы «Зенита» в атаке против пожара «Динамо» в обороне

Где бразильцы, там бразильский сериал. «Зенит» окончательно распрощался с Малкомом, который шлет приветы из Саудовской Аравии и уже начал забивать голы на новом месте, зато вернулся блудный Вендел, правда, пока вряд ли он готов играть. Без Малкома чемпионам очень не хватает остроты в атаке: пусть наконец прорезалось бомбардирское чутье у Матео Кассьерры, но общее число создаваемых у чужих ворот опасных моментов в исполнении «Зенита» катастрофически мало. Зато достаточно надежно выглядит оборона сине-бело-голубых, чему может позавидовать «Динамо».

В коллективе, доставшемся чешскому тренеру Марцелу Личке, множество интересных вариантов в нападении, особенно если закончится трансферная сага с возможным уходом Арсена Захаряна, которая уже действует всем на нервы, но с защитой все очень плохо: «Динамо» среди худших команд РПЛ по пропущенным мячам на старте сезона. Нельзя сказать, что у бело-голубых все ужасно, но новому главному тренеру явно нужно больше времени на поиск игрового баланса, и ехать в таком состоянии на растерзание уязвленному упущенной победой в Ростове «Зениту» рановато.

На что ставить

Как ни парадоксально, при тотальном доминировании в российском футболе «Зенит» уже несколько лет подряд остается ярко выраженной домашней командой, что чаще свойственно клубам из нижней части таблицы. В гостях питерцы порой выглядят невнятно даже в лучшем состоянии, зато дома практически неуязвимы. Кстати, как раз «Динамо» удалось весной щелкнуть фаворита по носу на его стадионе, взяв свое в серии пенальти кубкового матча, но петербуржцы быстро показали, как все должно быть, втоптав динамовцев в газон «Газпром-Арены» через несколько недель уже в чемпионате (3:1). Правда, в том матче результат сделал Малком (два гола + пас), а теперь Сергей Семак учится обходиться без него.

Так или иначе, все прогнозы вертятся вокруг вероятной домашней победы фаворита. Если вы считаете, что Петербург пока не нашел замену Малкому и всерьез помучается против «Динамо», у которого есть острая контригра благодаря Захаряну, Тюкавину, Смолову, предлагаем осторожную, но довольно выгодную ставку: «победа “Зенита” с разницей в 1 мяч или ничья: да» за 2.08 на сайте и в приложении БК Olimpbet.

Впрочем, в «Зените» прекрасно понимают проблему и работают над ее решением, а «Динамо» пропускает довольно простые голы в каждом матче, причем в играх с «Краснодаром» и «Крыльями» мяч из сетки пришлось доставать по три раза, так что и суховатый этим летом «Зенит» наконец-то может разродиться голами, но снова ждем от этого противостояния больше борьбы, чем россыпи голевых моментов, поэтому имеет смысл ограничить верхнюю планку результативности за неплохой коэффициент: на победу «Зенита» и тотал меньше 3.5 БК Olimpbet предлагает 2.38.

Прогноз: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 за 2.38.

Подведем итоговые ожидания от матча. Открытый футбол в очных встречах «Зенита» и «Динамо» бывает нечасто, и сейчас обе команды к этому не готовы. Града голов, как вчера в играх «Спартака» с «Рубином» и ЦСКА с «Локомотивом», не ожидается, но небольшой перевес «Зенита», который в родных стенах обязан добиваться результата, прогнозируется. Любая минимальная (с разницей ровно в один мяч) победа действующих чемпионов сегодня вечером принесет угадавшему такой расклад умножение ставки на 3.45. Если вы, конечно, сделаете ее на сайте или в приложении БК Olimpbet.

Игорь Борунов

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