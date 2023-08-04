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4 августа, источник: Спорт РИА Новости

ПСВ победил «Фейенорд» в матче за Суперкубок Нидерландов

ПСВ в 14-й раз выиграл Суперкубок Нидерландов по футболу и обновил рекорд по числу трофеев.

ПСВ
Фейеноорд
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Источник: Официальный сайт ПСВ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ПСВ обыграл «Фейенорд» в матче за Суперкубок Нидерландов по футболу.

Встреча, которая прошла в Роттердаме, завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Эйндховена. Мяч на 79-й минуте забил Ноа Ланг.

ПСВ, ставший в прошлом сезоне обладателем Кубка Нидерландов, завоевал Суперкубок страны в 14-й раз в истории и третий раз подряд. Клуб из Эйндховена является рекордсменом по количеству побед в турнире. «Фейенорд», выигравший минувший чемпионат Нидерландов, четырежды брал трофей.

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