ПСВ победил «Фейенорд» в матче за Суперкубок Нидерландов

Встреча, которая прошла в Роттердаме, завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Эйндховена. Мяч на 79-й минуте забил Ноа Ланг.

ПСВ, ставший в прошлом сезоне обладателем Кубка Нидерландов, завоевал Суперкубок страны в 14-й раз в истории и третий раз подряд. Клуб из Эйндховена является рекордсменом по количеству побед в турнире. «Фейенорд», выигравший минувший чемпионат Нидерландов, четырежды брал трофей.