Работавшего на стадионе уборщика уволили за взятый у Месси автограф

Саламанка, живущий в Майами полтора года, работал в местной клининговой компании и впервые обслуживал заказ на арене «Интера». Всем работникам стадиона предписано придерживаться профессионального поведения, им запрещается просить автографы у футболистов.

«Мне довелось чистить туалеты в том секторе, где стоят автобусы. Я был там, когда подъехал автобус и вышли игроки. Последним был Месси. Я окликнул его, протянул маркер и футболку сборной Аргентины. Он дал мне свой автограф. Сразу же приехала охрана, меня вывели и уволили с работы, но это стоило каждой секунды», — сказал Саламанка.