Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
Крылья Советов
Ростов
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
Химки
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
Ленинградец
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Спартак
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Урал
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
Сокол
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
8Российские спортсмены, сменившие гражданство
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
11:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Работавшего на стадионе уборщика уволили за взятый у Месси автограф

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Уборщика, работавшего на стадионе клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», колумбийца Кристиана Саламанку уволили после того, как он взял автограф у футболиста Лионеля Месси, сообщает аргентинское издание La Nacion.

Наверх
Источник: Reuters

Саламанка, живущий в Майами полтора года, работал в местной клининговой компании и впервые обслуживал заказ на арене «Интера». Всем работникам стадиона предписано придерживаться профессионального поведения, им запрещается просить автографы у футболистов.

«Мне довелось чистить туалеты в том секторе, где стоят автобусы. Я был там, когда подъехал автобус и вышли игроки. Последним был Месси. Я окликнул его, протянул маркер и футболку сборной Аргентины. Он дал мне свой автограф. Сразу же приехала охрана, меня вывели и уволили с работы, но это стоило каждой секунды», — сказал Саламанка.

«Интер Майами», в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, объявил о переходе Месси 15 июля. 36-летний аргентинец является воспитанником испанской «Барселоны», в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году он перешел во французский «Пари Сен-Жермен», вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз — Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира и победителем Кубка Америки. Аргентинец является семикратным обладателем «Золотого мяча».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дерзкая и соблазнительная: Валиева станцует под хит из скандального фильма
'Была в тяжелом состоянии, а тренеры думали, что халтурю'
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь