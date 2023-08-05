Работавшего на стадионе уборщика уволили за взятый у Месси автограф

Саламанка, живущий в Майами полтора года, работал в местной клининговой компании и впервые обслуживал заказ на арене «Интера». Всем работникам стадиона предписано придерживаться профессионального поведения, им запрещается просить автографы у футболистов.
«Мне довелось чистить туалеты в том секторе, где стоят автобусы. Я был там, когда подъехал автобус и вышли игроки. Последним был Месси. Я окликнул его, протянул маркер и футболку сборной Аргентины. Он дал мне свой автограф. Сразу же приехала охрана, меня вывели и уволили с работы, но это стоило каждой секунды», — сказал Саламанка.
«Интер Майами», в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, объявил о переходе Месси 15 июля. 36-летний аргентинец является воспитанником испанской «Барселоны», в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году он перешел во французский «Пари Сен-Жермен», вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз — Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира и победителем Кубка Америки. Аргентинец является семикратным обладателем «Золотого мяча».