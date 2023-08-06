10 главных трансферных новостей дня. Мегасделки «МЮ» и «Сити», развязка саги Мбаппе

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Продолжаем держать вас в курсе главных новостей касательно летнего трансферного окна. 5 августа получилось насыщенным в плане официальных переходов, но и интересных слухов было предостаточно. Всё самое важное — в нашем свежем дайджесте.

«Манчестер Юнайтед» купил Расмуса Хойлунна

Сага наконец-то завершилась! 20-летний датский нападающий, которого называют «вторым Холандом», переехал на «Олд Траффорд» из «Аталанты». Сумма трансфера — более € 70 млн, контракт рассчитан на пять лет и предусматривает опцию продления на один сезон.

Килиан Мбаппе одной ногой в «Реале»?

По крайней мере, так утверждает журналист Родриго Фаес. По его информации, «Реал» и «ПСЖ» всё же согласовали трансфер суперзвезды, и теперь 24-летний нападающий должен подписать с Мадридом долгосрочный контракт. Сумма сделки не уточняется, зато утверждается, что есть вероятность дебюта Мбаппе в составе «Реала» уже в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Игра, если что, состоится 12 августа.

У Фабрицио Романо своя информация. Он пишет, что позиция «ПСЖ» не изменилась. Клуб предложил сразу несколько вариантов, включая продление контракта с фиксированной суммой выкупа для следующего летнего трансферного окна. Мбаппе всё отклонил.

«Тоттенхэм» подписал талантливого защитника

Зовут парня Эшли Филлипс, и купили его у «Блэкберна». Эшли 18 лет, у него внушительный рост — 192 см. Играл за юношеские сборные Англии различных возрастных категорий, стремительно прогрессирует. И вот наиграл на пятилетний контракт с большим клубом!

«Зенит» отклонил смешное предложение по Вильмару Барриосу

Интересно, на что рассчитывал «Ноттингем Форест», когда предлагал чемпионам России € 4 млн за одного из лидеров команды. Фабрицио Романо пишет, что «Зенит» отклонил эту попытку. Клуб готов отпустить 29-летнего колумбийского опорника минимум за € 15 млн.

«Манчестер Сити» провернул рекордный трансфер защитника

Йошко Гвардиол перешёл из «РБ Лейпциг» к обладателям требла за € 90 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов — столько за защитников ещё никто не платил. Контракт 21-летнего хорвата рассчитан на пять лет. Пока что главное достижение новичка «Сити» — комплимент от Пепа Гвардиолы. Разумеется, из-за фамилии.

Бывший защитник «Барселоны» Йерри Мина перешёл в «Фиорентину»

Колумбийскому футболисту уже 28 лет, и теперь у него новое приключение. После «Барсы» Мина играл за «Эвертон», а этим летом стал свободным агентом. Новая команда защитника — «Фиорентина». Заиграет в Италии, как думаете?

«Челси» купил вратаря «Брайтона»

25-летний Роберт Санчес теперь будет конкурировать с Кепой Аррисабалагой, поскольку Эдуард Менди укатил в Саудовскую Аравию. Контракт максимально долгосрочный — на семь лет. Впрочем, вполне в стиле «Челси».

«Манчестер Сити» нацелился на молодую звезду из Германии

Речь о Флориане Вирце. 20-летний полузащитник не первый сезон зажигает за «Байер» в Бундеслиге и считается будущей суперзвездой. По информации Football Transfers, «Сити» видит в талантливом немце замену для Рияда Мареза, уехавшего в Саудовскую Аравию. Вирца высоко оценивает Пеп Гвардиола, да и сам парень не прочь сменить обстановку. Но задёшево «Байер» свою звезду точно продавать не станет.

«Вердер» сделал новое предложение по Наиру Тикнизяну

Об этом пишет Tuttomercatoweb. Не самый надёжный источник, но новость интересная. Итальянцы утверждают, что немецкий клуб предложил € 4 млн за 24-летнего защитника (или уже нападающего?) сборной Армении. «Локомотив» хочет выручить за Тикнизяна € 5 млн, но разница не так велика, поэтому источник уверен, что сделка может быть оформлена в самое ближайшее время.

«Челси» и «Арсенал» проиграли борьбу за Мохаммеда Кудуса «Брайтону»

Кто бы мог подумать! Авторитетный The Athletic пишет, что «Брайтон» согласовал с «Аяксом» трансфер 23-летнего ганского полузащитника, который станет для английского клуба рекордным. Сумма сделки составит примерно € 40 млн. Сам Кудус близок к договорённости по условиям контракта.