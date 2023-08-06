Первый тренер Вениамина Мандрыкина сообщил о смерти экс-футболиста

«Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого», — приводит слова Горохова ОсНова.

Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года. В 2003 году Вениамин выступал за сборную России.