Первый тренер Вениамина Мандрыкина сообщил о смерти экс-футболиста
Первый тренер вратаря Вениамина Мандрыкина Валерий Горохов сообщил о смерти экс-футболиста.
ЦСКА
Россия
«Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого», — приводит слова Горохова ОсНова.
Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года. В 2003 году Вениамин выступал за сборную России.
В 2010-м Мандрыкин попал в ДТП в Брянске, после чего оказался прикован к инвалидной коляске из-за перелома позвоночника.