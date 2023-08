10 главных трансферных новостей дня. Камбэк Неймара в «Барсу» и большая сделка «ПСЖ»

А вот и новый нападающий для Парижа. Фабрицио Романо даёт фирменное Here We Go: «ПСЖ» берёт 22-летнего футболиста сборной Португалии в аренду на сезон с обязательством выкупа за € 65 млн плюс € 15 млн в качестве бонусов. Схема с арендой связана с финансовым фэйр-плей, так что не удивляйтесь.