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09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Магомед Оздоев прилетел в Грецию для заключения контракта с ПАОКом

Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев прилетел в Грецию для оформления своего перехода в ПАОК.

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Источник: соцсети

Журналистка Элени Мпонту опубликовала в соцсетях фотографию футболиста из греческого аэропорта.

Оздоев играет за «Фатих Карагюмрюк» с лета прошлого года. В составе турецкого клуба россиянин провёл 33 матча в рамках внутреннего первенства, забил пять голов и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 2,2 млн.

Греческий ПАОК продолжает выступление в квалификации Лиги конференций. Следующим соперником клуба станет хорватский «Хайдук». Первый матч третьего квалификационного раунда между клубами состоится 10 августа.

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