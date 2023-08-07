Финальный турнир Народной футбольной лиги будет проводиться в Хабаровске

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Финальный турнир Народной футбольной лиги (НФЛ), который традиционно проводится в Москве, в будущем пройдет в Хабаровске. Об этом ТАСС рассказал основатель и президент лиги Гурам Аджоев.

Предыдущий финальный турнир сезона-2022/23 проходил в Москве с 5 по 10 июня. Как сообщили ТАСС в лиге, соревнования планируется провести на футбольном поле, которое должно быть построено на туристической базе «КлеверЪ» в Хабаровске, ставшей победителем конкурса «Лучшая база отдыха в Хабаровске».

«Эта база станет центром Народной футбольной лиги в Дальневосточном федеральном округе. В перспективе обязательно сыграем там финальный турнир, который ежегодно проводится в Москве, — сказал Аджоев. — Это будет правильный шаг для развития и расширения географии лиги».

«С точки зрения логистики и организации будет очень удобно. Все команды соберутся в одном месте в комфортных условиях, там же в шаговой доступности поле. Кроме того, на базе можно будет проводить не только финальные турниры, но и сборы для команд Народной футбольной лиги. Место отличное, очень красивое и живописное. Участники команд смогут приезжать туда с семьями, то есть это прекрасная возможность для активного отдыха и здорового образа жизни», — добавил он.

По итогам финального турнира с участием 15 команд в этом году победу одержала московская команда «Диалог», в решающем матче выигравшая у другой столичный коллектив — «МГУ-ветераны». Третье место заняла команда «Спарта» из Сыктывкара, выигравшая в матче за бронзовые медали у «Востока» из Алтайского края. Нынешний чемпионат НФЛ стал уже седьмым по счету.