Оздоев стал футболистом ПАОКа

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Греческий футбольный клуб ПАОК на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с российским полузащитником Магомедом Оздоевым.

Ранее СМИ сообщали, что ПАОК готов заплатить 600 тысяч евро за трансфер 30-летнего полузащитника. Он может дебютировать за новую команду в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против хорватского «Хайдука», который пройдет в Салониках 17 августа.

Сообщается, что соглашение с футболистом, ранее выступавшим за турецкий «Фатих Карагюмрюк», заключено до 30 июня 2025 года. Россиянин будет выступать в команде под номером 27.