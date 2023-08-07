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20:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Оздоев стал футболистом ПАОКа

Российский футболист Оздоев перешел из турецкого «Фатиха» в греческий клуб ПАОК.

ПАОК
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Источник: ФК ПАОК

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Греческий футбольный клуб ПАОК на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с российским полузащитником Магомедом Оздоевым.

Ранее СМИ сообщали, что ПАОК готов заплатить 600 тысяч евро за трансфер 30-летнего полузащитника. Он может дебютировать за новую команду в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против хорватского «Хайдука», который пройдет в Салониках 17 августа.

Сообщается, что соглашение с футболистом, ранее выступавшим за турецкий «Фатих Карагюмрюк», заключено до 30 июня 2025 года. Россиянин будет выступать в команде под номером 27.

Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» из петербургского «Зенита» в статусе свободного агента в июле 2022 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

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