Кержаков потерпел первое поражение на посту главного тренера сербского «Спартака»
«Спартак» из Суботицы, главным тренером которого является Александр Кержаков, проиграл «Раднику» во 2-м туре чемпионата Сербии.
«Спартак» из Суботицы, главным тренером которого является Александр Кержаков, проиграл «Раднику» во 2-м туре чемпионата Сербии.
Встреча, прошедшая 7 августа в Сурдулице, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
На 4-й минуте счет открыл Вук Митошевич, а на 58-й отличился Вукашин Богданович.
Таким образом, «Спартак» потерпел первое поражение под руководством 40-летнего российского тренера, возглавившего команду в июне.