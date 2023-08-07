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21:39 (мск), источник: Sport24

Кержаков потерпел первое поражение на посту главного тренера сербского «Спартака»

«Спартак» из Суботицы, главным тренером которого является Александр Кержаков, проиграл «Раднику» во 2-м туре чемпионата Сербии.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая 7 августа в Сурдулице, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 4-й минуте счет открыл Вук Митошевич, а на 58-й отличился Вукашин Богданович.

Таким образом, «Спартак» потерпел первое поражение под руководством 40-летнего российского тренера, возглавившего команду в июне.

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