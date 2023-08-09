10 главных трансферных новостей дня. На Неймара назвали ценник, а Месси не дождался друга

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Новый день — новый дайджест новостей про летнее трансферное окно. 8 августа получилось контрастным: у кого-то сделки состоялись, у кого-то сорвались. Ниже — всё, что вам нельзя пропускать.

«Челси» берёт юного бразильца за € 15 млн

У этого клуба деньги никогда не закончатся. Фабрицио Романо пишет, что в ближайшие дни к «Челси» присоединится 18-летний нападающий «Сантоса» Дейвид Вашингтон. Сумма трансфера — € 15 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. С футболистом согласован долгосрочный контракт. Единственная интрига: где будет играть Вашингтон в новом сезоне. Не исключено, что его отправят в аренду в «Страсбург», который принадлежит владельцу «Челси».

«Тоттенхэм» объявил сразу о двух трансферах

Встречайте новичков! Первый — 22-летний нидерландский защитник Микки ван-де Вен. «Вольфсбург» получил за него € 40 млн, а сам футболист — контракт до 2029 года и 37-й номер.

Второй — 19-летний аргентинский нападающий Алехо Велис. На счёт «Росарио Сентраль» капнули € 15 млн без учёта бонусов. Контракт с талантом рассчитан на шесть лет, играть он будет под 36-м номером.

У «Баварии» срывается трансфер Кайла Уолкера

Казалось, что о сделке осталось только объявить, но реальность суровее. Флориан Плеттенберг пишет, что 33-летний защитник «Манчестер Сити», скорее всего, не перейдёт в «Баварию» этим летом. Несмотря на согласие со стороны самого игрока, переговоры затормозились, и оптимизм немецкого клуба улетучился. Ещё и «Сити» не горит желанием обсуждать сделку. Но переход по-прежнему возможен.

Андрес Иньеста уехал в ОАЭ

Воссоединения с Лео Месси не будет! По крайней мере, этим летом. 39-летний полузащитник, покинувший японский «Виссел Кобе», вместо «Интер Майами» перешёл в «Эмирейтс» из ОАЭ. Контракт с легендой рассчитан до лета 2024 года.

Гарри Кейн готов остаться в «Тоттенхэме»?

По крайней мере, так утверждает Evening Standard. Сообщается, что после того, как «Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» в более чем € 100 млн, Кейн пересмотрел ситуацию и теперь готов остаться в родном клубе. 30-летнему английскому нападающему якобы нравится философия нового главного тренера команды Ангелоса Постекоглу.

«ПСЖ» установил ценник на Неймара

Желающие есть? По информации Sky Sports, 31-летний бразильский нападающий выставлен на трансфер, и Париж хочет выручить с продажи минимум € 58 млн. При этом ценник будет разным для разных клубов. Для кого-то ценник составит € 93 млн. Для кого именно, не уточняется, но вы наверняка можете догадаться сами.

«Лацио» купил лучшего бомбардира чемпионата Дании

Усиление под Лигу чемпионов! К римской команде присоединился 22-летний вингер Густав Исаксен. В прошлом сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании, забив 18 голов, а теперь принёс «Мидтьюлланну» € 12 млн. Контракт Исаксена с «Лацио» рассчитан на пять лет.

«Манчестер Юнайтед» получил щедрое предложение от «Вест Хэма» по двум игрокам

По информации The Athletic, лондонский клуб решил забрать 30-летнего защитника Гарри Магуайра и 26-летнего полузащитника Скотта Мактоминея и положил на стол € 69,6 млн. Пока неясно, как «МЮ» относится к такому двойному предложению, но оно точно лучше предыдущего, которое было отклонено. Кто знает, вдруг это последняя возможность так заработать на Магуайре?

Новый крупный трансфер «Ньюкасла»

Речь о 20-летнем правом защитнике Валентино Ливраменто. Парня забрали из вылетевшего в Чемпионшип «Саутгемптона» за € 37,2 млн. Хороший заработок, ведь два года назад «святые» заплатили за Тино в шесть раз меньше. Контракт рассчитан до 2028 года.

«Арсенал» забирает вратаря, которого хотела «Бавария»

Давид Райя покидает «Брентфорд» ради вице-чемпионов Англии. Фабрицио Романо пишет, что трансфер 27-летнего испанского вратаря полностью согласован, сумма сделки составит примерно € 30 млн, а сам игрок получит контракт до 2028 года. Медосмотр запланирован на следующую неделю, так что официального объявления придётся подождать. Но переживать болельщикам теперь точно не стоит.