Футбольный судья из Крыма подорвался на мине в зоне СВО

«К сожалению, Константин погиб, это правда. Насколько мне известно, он подорвался на мине и умер сегодня в госпитале. Когда будут похороны, неизвестно, но тело привезут, скорее всего, в понедельник», — цитирует Бородкина «РИА Новости».