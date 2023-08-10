Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ахмат
Балтика
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шериф
БАТЭ
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Славия Пр
Днепр-1
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Валмиера
Партизани
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сепси
Актобе
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Санта-Колома
АЗ
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Нефтчи
Бешикташ
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Омония
Мидтьюлланн
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Легия
Аустрия
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Виктория Пл
Гзира Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Русенборг
Хартс
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дила
АПОЭЛ
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Жальгирис В
Хеккен
02
Футбол. Еврокубки
перерыв
Карабах
ХИК
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сабах
Партизан
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Буде-Глимт
Пюник
20
Футбол. Еврокубки
20:30
Фарул
Флора
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Левски
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
Целе
Неман
Футбол. Еврокубки
21:00
Арока
Бранн
Футбол. Еврокубки
21:00
Адана Демирспор
Осиек
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Риека
Футбол. Еврокубки
21:00
Твенте
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
Фенербахче
Марибор
Футбол. Еврокубки
21:00
Брюгге
КА Акюрейри
Футбол. Еврокубки
21:00
Лех
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
21:15
Арис
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:30
Хайберниан
Люцерн
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
Линколн
Футбол. Еврокубки
22:00
Зриньски
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Рапид В
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
22:00
Хайдук С
ПАОК
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Эсперанж
31
Футбол. Еврокубки
17:00
Тобол Кс
Дерри Сити
10
Все события
Фоторепортажи
13Ирине Винер — 75!
16«Арсенал» отобрал Суперкубок у «Манчестер Сити»
19:12 (мск), источник: Sport24

Футбольный судья из Крыма подорвался на мине в зоне СВО

Арбитр Крымского футбольного союза (КФС) Константин Попов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава КФС Сергей Бородкин.

Наверх
Источник: cfu2015.com

Попову было 25 лет.

«К сожалению, Константин погиб, это правда. Насколько мне известно, он подорвался на мине и умер сегодня в госпитале. Когда будут похороны, неизвестно, но тело привезут, скорее всего, в понедельник», — цитирует Бородкина «РИА Новости».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российская актриса перевозбудила подписчиков слитыми откровенными фото: «Твое тело создано для приключений»
Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина объявила о расставании с мужем
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь