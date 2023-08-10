Футбольный судья из Крыма подорвался на мине в зоне СВО
Арбитр Крымского футбольного союза (КФС) Константин Попов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава КФС Сергей Бородкин.
Арбитр Крымского футбольного союза (КФС) Константин Попов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава КФС Сергей Бородкин.
Попову было 25 лет.
«К сожалению, Константин погиб, это правда. Насколько мне известно, он подорвался на мине и умер сегодня в госпитале. Когда будут похороны, неизвестно, но тело привезут, скорее всего, в понедельник», — цитирует Бородкина «РИА Новости».