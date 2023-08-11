10 главных трансферных новостей дня. Мбаппе и Кейн дали заднюю, у Неймара два варианта

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Пока не закрыто летнее окно в топ-лигах Европы, каждый новый день радует нас интересными трансферными новостями. В четверг состоялось ещё несколько переходов и появилось ещё несколько громких инсайдов. Главные события за 10 августа — в этом обзоре.

Кейн передумал уходить в «Баварию»

Казалось, Гарри Кейн уже одной ногой в «Баварии». Утром The Athletic написал, что немецкий клуб наконец-то достиг соглашения с «Тоттенхэмом» о трансфере нападающего. Как сообщили британские журналисты, ссылаясь на собственные источники в Германии, предложение «Баварии» в размере более € 100 млн было принято лондонским клубом. После этого 30-летний форвард должен был принять решение о переходе.

Однако через несколько часов Sky Sports сообщил, что Кейн, скорее всего, не уйдёт в «Баварию». Нападающий склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме». При этом причины, побудившие форварда сборной Англии не менять клуб в летнее окно, пока неизвестны.

Мбаппе решил остаться в «ПСЖ»

Руководству «ПСЖ» никак не удаётся решить вопрос с Килианом Мбаппе. По данным Le Parisien, нападающий окончательно решил остаться в команде и не менять клуб этим летом. Мбаппе встретился с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и повторил ему, что собирается до конца отработать свой контракт, действующий ещё год.

Как утверждает ESPN, Мбаппе не сыграет в матче 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» на «Парк де Пренс» в субботу, 12 августа. Согласно источнику, руководство «ПСЖ» готово исключить Килиана из первой команды на весь сезон, если он не продлит контракт с клубом.

Тем временем клуб прислал очередное письмо Мбаппе. В нём названы последствия, которые повлечёт за собой уход Мбаппе бесплатно как свободного агента. Если это произойдёт, «ПСЖ» придется продавать игроков, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей, пересмотреть политику продвижения игроков академии в первую команду, а также уволить многих сотрудников.

Неймар пытается уйти в «Аль-Хиляль» или МЛС

А вот новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике и спортивный директор клуба Луиш Кампуш сообщили пятерым игрокам команды, что не рассчитывают на них в предстоящем сезоне. По информации RMC Sport, в списке футболистов, от которых хочет избавиться клуб, находятся Неймар, Уго Экитике, Марко Верратти, Ренату Саншеш и Хуан Бернат.

Инсайдер Фабрицио Романо выяснил, что Неймар и «ПСЖ» активно работают над тем, чтобы найти оптимальное решение для скорейшего расставания летом 2023-го. У бразильца есть предложения от саудовского «Аль-Хиляля» и из МЛС. Напомним, в прошлом сезоне Лиги 1 Неймар провёл 20 матчей, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач.

«Реал» может взять Давида де Хеа на замену Куртуа

Ужасная новость для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Голкипер Тибо Куртуа получил тяжёлую травму — бельгийцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. Куртуа покинул тренировочное поле на носилках, уйти самостоятельно он не мог. В ближайшие дни Тибо проведут операцию.

По данным Sky Sports, «Реал» контактировал с представителями экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, который стал свободным агентом после ухода из английского клуба этим летом. Однако Marca пишет, что голкипер «Севильи» Яссин Боно — фаворит для руководства «Реала» в качестве замены Куртуа. Марокканец был близок к тому, чтобы принять предложение из Саудовской Аравии, но эта сделка остановлена в связи с появлением «Реала». Боно хочет в Мадрид.

«Бенфика» купила вратаря из Украины

Голкипер «Шахтёра» и сборной Украины Анатолий Трубин всё-таки уехал в Европу. Его выкупила «Бенфика». Пресс-служба португальского клуба официально подтвердила трансфер 22-летнего легионера.

Деталями сделки поделился накануне инсайдер Романо. «Бенфика» заплатит за вратаря € 10 млн и пропишет ещё € 1 млн в качестве бонусов. Кроме того, «Шахтёр» получит 40% от прибыли со следующей продажи Трубина. С новичком лиссабонских «орлов» подписан пятилетний контракт — до конца июня 2028 года.

«Интер» нашёл нового вратаря в «Сампдории»

Миланский «Интер» интересовался Трубиным после продажи в «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Однако финалисты Лиги чемпионов не приняли условий «Шахтёра». В четверг итальянский клуб подписал другого вратаря.

Новичком «нерадзурри» стал 26-летний голкипер «Сампдории» Эмиль Аудеро. Он перешёл в «Интер» на правах аренды с правом выкупа. В прошлом сезоне Аудеро принял участие в 26 матчах во всех турнирах, пропустил 39 мячей и пять раз сыграл «на ноль». При этом с марта и до конца чемпионата Италии не выходил на поле из-за травмы плеча. Transfermarkt оценивает Эмиля в € 6 млн.

«Вест Хэм» совершил свой первый трансфер в межсезонье

«Вест Хэм» оставался единственным английским клубом, не сделавшим ни одного трансфера до старта чемпионата Англии. И вот перед самым началом сезона АПЛ лондонский клуб всё же подписал первого новичка. Им стал полузащитник «Аякса» и сборной Мексики Эдсон Альварес.

Контракт с 25-летним игроком подписан до июня 2028 года. Предполагаемая сумма трансфера Альвареса — € 38 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов.

«Присоединиться к такому клубу, как “Вест Хэм”, — это мечта для меня и моей семьи», — признался мексиканец после того, как официально стал первым приобретением «молотобойцев» летом 2023-го.

«Наполи» подписал Каюсте

Чемпион Италии «Наполи» порадовал приобретением своих болельщиков и нового главного тренера Руди Гарсию. Новичок команды — полузащитник «Реймса» Йенс Каюсте. За трансфер шведа, которому в день перехода исполнилось 24 года, придётся заплатить около € 12 млн.

Интересно, что Каюсте перешёл в «Реймс» из «Мидтьюлланна» только прошлым летом. В сезоне-2022/2023 он провёл 33 матча во всех турнирах, отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Срок контракта шведа с «Наполи» не называется.

Агент Дзаньоло опроверг переговоры с «Зенитом»

К сожалению, возможное появление в РПЛ такой звезды, как Николо Дзаньоло, не подтверждается. Агент игрока Клаудио Вигорелли опроверг слухи о том, что его клиент может оказаться в «Зените».

«Переговоры “Зенита” и “Галатасарая” по Дзаньоло? Это неправда. Нет ничего такого», — приводит слова Вигорелли «Спорт-экспресс».

А вот с «Астон Виллой» переговоры у «Галатасарая» есть. Но пока они ни к чему не привели. Как утверждает журналист Якуп Чинар, бирмингемский клуб хотел бы взять 24-летнего итальянца в аренду на один сезон за € 3 млн, а также прописать в соглашении возможность выкупа за € 27 млн. Вот только ни «Галатасарай», ни Дзаньоло это предложение не впечатлило.

Контракт Дзаньоло с «Галатасараем» рассчитан до июня 2027 года.

«Вердер» готов только арендовать Тикнизяна

Защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну, напротив, непросто уехать из РПЛ в Европу. Переговоры «Вердера» с железнодорожниками заходят в тупик. Ранее Tuttomercatoweb писал, что немецкий клуб может заплатить за игрока сборной Армении € 4 млн, тогда как руководство «Локо» требует € 5 млн.

Однако, как сообщает журналист Грач Хачатрян, «Вердер» не готов отдавать «Локомотиву» требуемые деньги, а изучает возможность взять игрока железнодорожников в аренду. Кроме того, клуб из Бремена ведёт переговоры по возможному переходу защитника «Милана» Фоде Балло-Туре.

Тикнизян в нынешнем сезоне сыграл пять матчей за «Локомотив» во всех турнирах и забил четыре гола.