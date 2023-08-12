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09:22 (мск), источник: Vesti.kz

В Турции опубликовали размер зарплаты Зайнутдинова в «Бешикташе»

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов согласовал контракт с турецким «Бешикташем» и получил новые личные условия, передают Vesti.kz.

Бешикташ
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Источник: РИА "Новости"

Трансфера казахстанца из ЦСКА обошелся турецкому в пять миллионов евро (также есть пункт о 15% со следующей продажи). Контракт Бахтиера в Стамбуле будет рассчитан на четыре года.

Что касается годового оклада, по информации турецкого журналиста Мурата Озена в «Бешикташе» Зайнутдинов будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.

Новый сезон Суперлиги Турции стартовал 11 августа. Казахстанец там не будет считаться легионером.

Напомним, что Зайнутдинов выступал за ЦСКА с 2020 года. В его карьере также были «Ростов», «Астана» и «Тараз». В сборную Казахстана привлекается с 2018 года.

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