В Турции опубликовали размер зарплаты Зайнутдинова в «Бешикташе»

Трансфера казахстанца из ЦСКА обошелся турецкому в пять миллионов евро (также есть пункт о 15% со следующей продажи). Контракт Бахтиера в Стамбуле будет рассчитан на четыре года.

Что касается годового оклада, по информации турецкого журналиста Мурата Озена в «Бешикташе» Зайнутдинов будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.

Новый сезон Суперлиги Турции стартовал 11 августа. Казахстанец там не будет считаться легионером.