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12:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкин оценил переход Месси в «Интер Майами»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил переход аргентинского форварда Лионеля Месси в «Интер Майами». Об этом сообщает Metaratings.

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Источник: AP 2023

«Человек выбрал Америку. Я думаю, что он сделал осознанный выбор для семьи, для себя. И сейчас показывает, что он крутой, самый лучший», — заявил Овечкин. Он также отметил, что с удовольствием посетит матч «Интера», если его пригласят.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

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