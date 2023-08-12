Овечкин оценил переход Месси в «Интер Майами»

«Человек выбрал Америку. Я думаю, что он сделал осознанный выбор для семьи, для себя. И сейчас показывает, что он крутой, самый лучший», — заявил Овечкин. Он также отметил, что с удовольствием посетит матч «Интера», если его пригласят.