10 главных трансферных новостей дня. Странные слухи про Зобнина и новый вратарь «Реала»

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Продолжаем следить за летним трансферным окном. 12 августа хватало мощных новостей. Собрали для вас дайджест из десятки самых интересных.

«Бавария» объявила о переходе Гарри Кейна

Свершилось! Топ-нападающий играл за «Тоттенхэм» до 30 лет, а теперь отправляется в увлекательное путешествие за трофеями. Кейн подписал контракт с «Баварией» до 2027 года и будет играть под девятым номером. Сумма трансфера составила больше € 100 млн.

Нашёлся желающий купить Шамара Николсона у «Спартака»

И это английский «Уотфорд». The Athletic сообщает, что клуб рассматривает 26-летнего ямайского нападающего как один из вариантов усиления атаки, но также раздумывает над подписанием Сори Каба из «Мидтьюлланна». Неоднократно появлялась информация, что «Спартак» хочет продать Шамара, так что ждём шагов со стороны «Уотфорда».

Усман Дембеле перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ»

Официально. 26-летний французский вингер вернулся на родину, подписал контракт с Парижем до 2028 года и забрал 23-й номер. За своего звёздного новичка «ПСЖ» отдал € 50 млн — такова была сумма отступных в контракте с «Барсой».

Агент Неймара дал обещание «Барселоне»

Кажется, возвращение бразильца в Каталонию более чем реально. По информации Адриана Санчеса, агент 31-летнего нападающего Пини Захави пообещал «Барсе», что игрок достанется клубу в качестве свободного агента или по очень низкой цене. Боссы каталонцев теперь заняты тем, что пытаются убедить главного тренера Хави в необходимости сделки.

Стало известно, когда Арсен Захарян перейдёт в «Реал Сосьедад»

Даже не верится, но, похоже, 20-летний полузащитник «Динамо» действительно едет в Европу. Фабрицио Романо пишет, что трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» будет полностью завершён в эти выходные. Испанский клуб якобы обговаривает финальные детали с «Динамо». Сумма трансфера составит € 13 млн плюс бонусы, связанные с достижениями футболиста.

«Реал» подменит Куртуа вратарём «Челси»

Мадрид не решился довериться Андрею Лунину и быстро нашёл голкипера, который подменит травмированного Тибо Куртуа. По информации Фабрицио Романо, защищать ворота «Реала» в скором времени будет Кепа Аррисабалага. 28-летний испанец отправится в Мадрид на правах аренды без обязательства выкупа.

Адама Траоре перешёл в «Фулхэм»

Пару лет назад Траоре мучил защитников в АПЛ и даже ездил в аренду в родную «Барселону». А теперь будет рубиться за «Фулхэм». 27-летний универсальный фланговый игрок перебрался в Лондон из «Вулверхэмптона» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два года и предусматривает опцию продления ещё на один сезон.

Неманья Матич разозлил «Рому» переговорами за её спиной

35-летний сербский опорник решил продолжить путешествия по Европе и согласовал контракт с «Ренном» на два года с зарплатой € 3 млн. Проблема в том, что, по информации Corriere dello Sport, никаких переговоров с «Ромой» до сих пор не было. Боссы итальянского клуба крайне недовольны, что Матич и «Ренн» работали над сделкой за их спиной. Интересно, чем закончится эта сага.

Неожиданный инсайд про Романа Зобнина. «Спартак» опровергает

Новость-молнию опубликовал «РБ Спорт». По информации коллег, «Спартак» готов продать Зобнина в это трансферное окно. Правда, быстрая и категоричная реакция клуба вызывает сомнения, что 29-летний полузащитник действительно может уйти из команды. Сперва инсайд опроверг глава пресс-службы Дмитрий Зеленов, а потом включился и генеральный директор Олег Малышев.

«Челси» близок к покупке Мойсеса Кайседо, но есть проблема

По последней информации The Telegraph, лондонцы в шаге от того, чтобы заплатить за свою приоритетную цель рекордные для АПЛ € 133 млн. Правда, есть нюанс, который оставляет кучу вопросов относительно сделки. Liverpool Echo пишет, что если «Челси» действительно отдаст такую сумму за 21-летнего опорника «Брайтона» и сборной Эквадора, то нарвётся на санкции от УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей.

Информацию о рисках «Челси» косвенно подтверждает подробность, что клуб предлагал «Брайтону» включить в сделку нескольких своих футболистов. Но договориться на таких условиях не удалось. «Брайтон» хочет получить за Кайседо деньги, причём, видимо, все сразу. Главным фактором в пользу «Челси» остаётся тот факт, что Мойсес хочет именно в Лондон.