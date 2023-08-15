10 главных трансферных новостей дня. Рекордная покупка «Челси» и неожиданная замена Куртуа

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14 августа в трансферном мире случилось много интересного: тут и рекордный новичок «Челси», и кадровые изменения в «ПСЖ», и даже слухи о «Спартаке». Всё это и многое другое — в нашем дайджесте.

Мойсес Кайседо — игрок «Челси». Самый дорогой в истории клуба

Случилось то, чего многие ждали. Опорник «Брайтона» наконец-то перебрался в Лондон за сумасшедшие деньги. Клуб заплатил за эквадорца € 115+20 млн. Так много «Челси» не платил никогда. Кстати, эта трата обновила счётчик затрат Тодда Боули: американец потратил на трансферы уже миллиард евро.

Арнаутович вернется в «Интер». Спустя 13 лет

Это сейчас Марко 34 года и чего он только в карьере не повидал. А в сезоне-2009/2010 молодой форвард пытался закрепиться в составе «Интера». Не вышло — и вот вторая попытка спустя 13 лет. Арнаутовича подписывают в качестве альтернативы ушедшему Эдину Джеко. «Болонья» получит за австрийца € 8+2 млн.

«Рома» забирает у «ПСЖ» Паредеса и Саншеша

Вашему вниманию круговорот Леандро в футболе: ушёл из «Ромы» в «Зенит» → из Санкт-Петербурга уехал в Париж → «ПСЖ» отдаёт игрока в «Рому». На круг за аргентинца заплатили около € 70 млн, в столицу Италии он возвращается всего за 4,5. Но Паредесу уже 29 лет, омоложением это не назвать. За это должен ответить Ренату Саншеш, которого арендовали у тех же парижан на ближайший сезон.

«Манчестер Юнайтед» торгуется с «Баварией» по Павару

Защитник давно интересует клубы АПЛ, а в Мюнхене знают: если предложение из Англии, надо бы поднять ценник. «Бавария» рассчитывает выручить за француза € 45−50 млн, но «МЮ» готов дать не больше € 29−30 млн. Переговоры продолжаются. Интересно, к чему они приведут.

«Спартак» всё-таки купит защитника-иностранца?

После того, как Страхиня Эракович уехал в «Зенит», а Давинсо Санчес внезапно вышел в основе «Тоттенхэма» в 1-м туре АПЛ, красно-белые поубавили аппетиты и выбрали новую цель — защитника «Альмерии» Срджана Бабича. По информации Metaratings, серб обойдётся спартаковцам в € 5 млн, а в год платить ему намерены € 1,5 млн.

«Вест Хэм» нашёл замену Пакета в «Аяксе»

Мохаммед Кудус — приоритетная цель лондонцев в оставшийся период трансферного окна. Это стало возможным из-за того, что Лукас Пакета уже одной ногой в «Манчестер Сити». Ганец из «Аякса» стоит около € 40 млн. Но мы говорим о покупателе из АПЛ — поэтому сумму можно смело умножать на полтора.

Лингард не перейдет в ЦСКА

А было бы красиво: ещё один экс-футболист «Манчестер Юнайтед» в ЦСКА (раньше был Тошич). 6 августа англичанина предложили армейцам, а сегодня директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо ответил на возможный приезд Джесси в Россию так: «Вряд ли. Вопрос можно считать закрытым». А жаль!

Травмированного Куртуа в «Реале» заменит Кепа

Самая неожиданная новость дня. Мадридцы спешно нашли нового первого номера — пусть и временного. У «Челси» за € 1 млн на сезон арендовали вратаря Аррисабалагу. Хорошее ли это решение? Ну это в Англии Кепа много ошибался и был посмешищем, а в Испании, когда играл за «Атлетик», выдавал крутые перформансы.

Неймар прошёл медосмотр для «Аль-Хиляля»

Звезда «ПСЖ» всё ближе к Саудовской Аравии. Сообщается, что бразилец сдал все необходимые тесты и в ближайшее время подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии. Платить, кстати, Неймару будут много — € 150 млн. Это в шесть раз больше, чем он получает в Париже.