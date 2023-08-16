10 главных трансферных новостей дня. «ПСЖ» нашёл замену Неймару, а «Бавария» — Нойеру

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15 августа подарило парочку топ-новостей с трансферного рынка. Самый дорогой игрок в истории футбола уехал в Саудовскую Аравию, а у «Арсенала» теперь крутейшая вратарская линия. Об этом — в нашем дайджесте.

«Аль-Хиляль» объявил о трансфере Неймара. Нет, это не шутка

Один из самых громких и неожиданных переходов лета. Да, пути Неймара с «ПСЖ» неизбежно расходились, но бразильца ждали в топ-клубах Европы. Например, СМИ активно отправляли его в «Барсу». Но Неймар не нужен тренеру каталонцев Хави, да и вряд ли каталонцы его потянули бы. Поэтому 31-летний футболист отправился в Саудовскую Аравию. Неймар подписал двухлетний контракт с «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит более € 300 млн (€ 160 млн в сезон), без опции дальнейшего продления. Зарплата также может вырасти до потенциальных € 400 млн к 2025 году с учётом возможных бонусов и коммерческих сделок. В общем, бразилец обеспечил себе богатую жизнь, а саудовцам — ещё одну суперзвезду в лиге.

Кажется, Магуайр остаётся в «МЮ»

Фабрицио Романо сообщает, что Гарри Магуайр не перейдёт в «Вест Хэм». Защитник никогда не имел договорённостей с «молотобойцами». Он останется в «МЮ» и надеется, что получит игровое время в новом сезоне. Напомним, Магуайр перешёл в «Юнайтед» за € 87 млн и стал тогда самым дорогим защитником в истории. А теперь Transfermarkt оценивает 30-летнего англичанина всего в € 20 млн.

Ещё один полузащитник переходит в «Челси»

Кайседо, Лавиа, а теперь Олисе. Как сообщает The Athletic, «Челси» договорился с «Кристал Пэлас» о трансфере 21-летнего футболиста за € 40 млн. Такая сумма указана в качестве отступных в контракте Майкла. Игрок подпишет с «Челси» долгосрочное соглашение. Примечательно, что Олисе провёл в академии «синих» семь лет (с 2009 по 2016 год). А теперь возвращается домой. Это третий трансфер «Челси» в полузащиту за несколько дней. Кайседо уже официально в команде, Лавиа и Олисе — на подходе. Отметим, что Майкл действует ближе к атаке, так что всё же «Челси» не сошёл с ума, покупая трёх игроков в одну зону.

К Малкому, Неймару и Милинковичу-Савичу едет герой ЧМ-2022

«Аль-Хиляль» не успокоится до конца трансферного окна. Саудовцы приобретают ещё и крутого голкипера. Как сообщает Фабрицио Романо, на Ближний Восток перебирается вратарь «Севильи» Яссин Боно. Саудовский клуб согласовал сделку с боссами андалусийцев, сумма трансфера составит около € 19 млн. Игроком также интересовалась «Бавария», но она не потянет зарплату, предложенную Боно в «Аль-Хиляле». Яссин выступал за «Севилью» с 2020 года, а на ЧМ-2022 марокканец стал героем, войдя в топ-3 лучших вратарей турнира.

«Арсенал» усилил вратарскую линию

«Арсенал» объявил о переходе испанского голкипера Давида Райи. 27-летний вратарь присоединился к лондонцам на правах аренды, за которую вице-чемпион заплатит около € 3,5 млн. У «Арсенала» есть право выкупа Райи через год за € 31,5 млн. «Брентфорд» согласился на подобную сделку, поскольку она поможет «Арсеналу» соблюдать правила финансового фэйр-плей. Теперь в составе «Арсенала» есть два классных вратаря. Рамсдейл и Райя — самая крутая пара вратарей в АПЛ?

Эмери получит итальянскую звезду с тяжёлой судьбой?

Фабрицио Романо информирует: Николо Дзаньоло переходит в «Астон Виллу» из «Галатасарая». Итальянец окажется в Бирмингеме на правах аренды. У «Виллы» будет право выкупа за € 27 млн. Интересно, что «Галатасарай» только в феврале купил Николо у «Ромы» за € 15 млн. Ранее Дзаньоло пережил два разрыва «крестов», путь от наследника Тотти до изгоя при Моуринью. Теперь — новая глава. Получится стать лидером клуба АПЛ?

Круговорот левых защитников в «Интере»

Защитник «Монцы» Карлос Аугусто стал футболистом «Интера». Бразилец перебрался в Милан на правах годичной аренды. По истечении срока «Интер» сможет выкупить 24-летнего игрока за € 13 млн при выполнении определённых условий. В прошлом сезоне Аугусто провёл 37 матчей за «Монцу» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Неплохие цифры для середняка Серии А. Аугусто приходит в «Интер» на замену ушедшему в «Унион Берлин» Робину Госенсу. По информации Фабрицио Романо, немецкий клуб заплатил за игрока около € 15 млн.

«Бавария» нашла вариант замену Нойеру?

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что «Бавария» рассматривает вариант с трансфером голкипера «Манчестер Сити» Штефана Ортеги. Главный тренер «МС» Хосеп Гвардиола не хочет отпускать вратаря. Но всё зависит от решения футболиста. «Бавария» ищет замену ушедшему в «Интер» Яну Зоммеру, а также травмированному Мануэлю Нойеру. В прошлом сезоне 30-летний Ортега провёл за «Сити» 14 матчей, в которых пропустил семь голов и девять раз сыграл «на ноль». В «Баварии» он получит намного больше игрового времени в первой половине сезона. А вот после возвращения Нойера, вероятно, так же, как и в «Сити», станет вторым номером.

«ПСЖ» вместо Неймара купит вингера «Ювентуса»?

«ПСЖ», потерявший Неймара, ищет замену бразильцу. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, парижане заинтересованы в вингере «Ювентуса» Федерико Кьезе. Туринцы готовы отпустить 25-летнего футболиста за € 50−60 млн. Контракт Кьезы с «Юве» действует ещё два года, однако сам игрок недоволен, как его используют на поле. Поэтому рассматривает переход в «ПСЖ» как шанс сыграть в Лиге чемпионов + выступать на любимой позиции на фланге атаки.

Возможно, Де Хеа снова сыграет с Роналду

Саудовские клубы забирают всё, что плохо лежит. На этот раз «Аль-Наср» пришёл за Давидом де Хеа, находящимся в статусе свободного агента. Как сообщает Marca, клуб уже сделал предложение испанцу по контракту. На де Хеа также претендует «Бавария», но вряд ли мюнхенцы могут соревноваться с саудовцами в финансовом аспекте. 32-летний испанец получает отличный выбор: побороться за топ-трофеи в Европе с «Баварией» либо заработать мешок денег в Саудовской Аравии и снова поиграть с Криштиану Роналду.