В клубе КПЛ определились с новым тренером

Вместо него команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера принял Ферапонтов, работавший в штабе «синегорцев». Молодому тренеру дадут шанс и не станут искать нового наставника.

До этого Ферапонтов уже работал в «Окжетпесе». Также он трудился в «Мактаарале», национальной и молодежной сборных Казахстана.