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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:34 (мск), источник: Vesti.kz

В клубе КПЛ определились с новым тренером

Кокшетауский «Окжетпес» планирует довериться казахстанскому специалисту Андрею Ферапонтову. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

ОкжетпесЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: соцсети

Ранее клуб покинул россиянин Сергей Попков, возглавивший волгоградский «Ротор».

Вместо него команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера принял Ферапонтов, работавший в штабе «синегорцев». Молодому тренеру дадут шанс и не станут искать нового наставника.

До этого Ферапонтов уже работал в «Окжетпесе». Также он трудился в «Мактаарале», национальной и молодежной сборных Казахстана.

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