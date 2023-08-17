В клубе КПЛ определились с новым тренером
Кокшетауский «Окжетпес» планирует довериться казахстанскому специалисту Андрею Ферапонтову. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.
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Кокшетауский «Окжетпес» планирует довериться казахстанскому специалисту Андрею Ферапонтову. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.
Ранее клуб покинул россиянин Сергей Попков, возглавивший волгоградский «Ротор».
Вместо него команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера принял Ферапонтов, работавший в штабе «синегорцев». Молодому тренеру дадут шанс и не станут искать нового наставника.
До этого Ферапонтов уже работал в «Окжетпесе». Также он трудился в «Мактаарале», национальной и молодежной сборных Казахстана.