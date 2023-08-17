В ЦСКА подтвердили переход Зайнутдинова в «Бешикташ»

«Как верно пишут в СМИ, ЦСКА и “Бешикташ” достигли принципиальной договорённости о переходе Бактиёра Зайнутдинова. Клуб пошёл навстречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул.



Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса.



При выполнении всех оговоренных клубами условий трансферный контракт вступит в силу. Разумеется, мы об этом дополнительно сообщим», — написал Брейдо у себя в телеграм-канале.