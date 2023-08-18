Его рекорд 65 лет не могут побить лучшие футболисты. Почему знаменитый французский форвард ушел из спорта на пике славы?

Через тысячу лет египтологи, все еще ищущие царей и фараонов у подножия пирамид, обнаруживают саркофаг. Открыв его, они замечают, что мумия, лежащая в нем, шевелится. Ее быстро разворачивают, и она начинает говорить. Ее первые слова: «Рекорд Фонтена побит?» — такой анекдот обладатель достижения рассказывал журналистам в ответ на бесконечные вопросы о том, кто и когда сможет превзойти его рекорд. Пока никому не удается и близко к нему подобраться.

Из Марокко к звездам

Фонтен родился в городе Марракеш, что в Марокко, которое в 1933 году не было независимым и находилось под французским протекторатом. Мать Жюста была испанкой, а отец — французом, в Марокко он работал на табачной фабрике. Парень с раннего детства гонял мяч со сверстниками, однако отец всеми силами пытался убедить мальчика, что футбол — слишком опасный для него вид спорта. Тот не особенно к нему прислушивался, и в конце концов отец махнул рукой. Жюст начал тренироваться в любительской команде родного Марракеша, после чего получил приглашение от «Касабланки», выступавшей в чемпионате страны.

В 17-летнем возрасте Фонтен дебютировал на взрослом уровне, всего за «Касабланку» он провел 48 матчей, в которых наколотил 62 мяча. Такая результативность молодого форварда вызвала к нему интерес со стороны скаутов из самой Франции. В 1953 году 20-летний парень получил предложение, от которого нельзя было отказаться. Жюста пригласила «Ницца», являвшаяся на тот момент одним из лидеров французского чемпионата.

Когда я появился в Ницце, люди говорили: «С этим парнем нужно поаккуратнее». Другие могли спросить: «Почему? У него хороший удар? Он хорошо играет головой? Он быстр? У него хорошая техника?» На все вопросы ответ был «да», но истинная опасность крылась в моей ментальной силе. Жюст Фонтен

В новой команде Фонтен не потерялся и тут же продемонстрировал всем свой бомбардирский талант. За три сезона форвард забил 43 мяча, а показывать высокую результативность ему не мешала даже служба во французской армии, которую он проходил параллельно. Причем его часть находилась в Париже. Конечно, Фонтену не нужно было жить в казарме, а командование относилось к нему максимально лояльно, однако игрок регулярно наведывался на место службы и поэтому проводил уйму времени в поезде Ницца — Париж.

Фонтен помог «Ницце» победить в Кубке и чемпионате Франции, а в 1956 году на него вышел «Реймс». Сейчас эта команда болтается между элитным и вторым по силе французским дивизионом, однако в 1950-е красно-белые штамповали чемпионства во Франции и были претендентами на европейские титулы. Жюста пригласили на замену другому звездному форварду — Раймону Копе — который из «Реймса» перебрался в мадридский «Реал».

Фонтен вышел в «Реймсе» на новый уровень.

За шесть сезонов он забил больше 120 мячей, дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, помог команде взять три титула в первенстве страны, Кубок Франции, а также дошел с «Реймсом» до финала Кубка европейских чемпионов-1959. Там его команда проиграла как раз «Реалу» во главе с Копой.

Момент славы

Между дебютом и вторым матчем Фонтена за сборную Франции прошло почти три года. И это несмотря на то, что премьера, состоявшаяся зимой 1953-го, была очень удачной: форвард оформил хет-трик в ворота Люксембурга. Однако конкуренция в атаке у французов была сумасшедшей, и тренеры до 1956-го делали ставку на других футболистов. Жюста вернул в сборную тренер Альбер Батте. С осени 1956-го игрока снова начали вызывать в команду, хотя до чемпионата мира-1958 он провел только четыре товарищеских матча, в которых забил один мяч. Поездка Фонтена на мундиаль в Швецию была под большим вопросом, однако Батте все же не решился оставить за бортом лучшего бомбардира чемпионата Франции. Так Жюст и попал в команду.

Правда, тренерский штаб изначально не особенно рассчитывал на форварда «Реймса», ему была уготована роль запасного. Планировалось, что в атаке будет солировать трио Раймона Копы, Роже Пьянтони и Рене Блияра, но последний перед самым стартом турнира получил обидную травму на тренировке. Благодаря этому шанс появился у Фонтена.

На последней тренировке перед стартом турнира у Жюста порвались бутсы, запасных не было ни у самого игрока, ни у административного штаба команды, а на выручку пришел партнер по сборной Стефан Брюэй. Он ехал на турнир резервистом и уступил форварду свою обувь, которая стала для француза счастливой. «Не знаю, где теперь эти бутсы. Если бы мы с Брюэем смогли их отыскать, то продали бы их на аукционе и заработали бы немного денег на пенсию», — рассказывал Фонтен много лет спустя.

Турнир в Швеции Фонтен начал без раскачки: в первом матче с Парагваем (7:3) он сделал хет-трик, затем дважды огорчил югославов (2:3), после чего забил победный мяч в ворота Шотландии (2:1). На чемпионате мира тогда играло 16 команд, поэтому плей-офф начинался со стадии ¼ финала, где Франция попросту уничтожила Северную Ирландию (4:0). Фонтен записал на свой счет дубль. В полуфинале французы капитулировали перед будущими чемпионами мира бразильцами (2:5), но и тут Жюст не ушел с поля без гола.

Героем той игры стал Пеле, оформивший хет-трик.

В заключительном матче на турнире французам предстояло побороться за третье место со сборной ФРГ, а Фонтен штурмовал рекорд, установленный на прошлом мундиале Шандором Кочишем. Венгр забил 11 мячей, для падения достижения французу нужно было оформлять хет-трик. Жюст перевыполнил план и забил четыре мяча, а его команда одержала победу с теннисным счетом 6:3. Рекорд Фонтена не побит до сих, для сравнения, лучший бомбардир последнего мундиаля Килиан Мбаппе забил всего восемь мячей, проведя на одну игру больше Фонтена.

В Швеции я бегал по воде, как Иисус. Из-за травмы мениска я отлично отдохнул зимой, поэтому подошел к весне и лету в шикарной форме. Жюст Фонтен

Уникальность достижения француза еще и в том, что все свои 13 голов в Швеции он забил с игры. Они, кстати, почти все как под копирку: заброс или пас низом из глубины поля, выход один на один, четкое завершение. Картину разбавили один гол головой и пара ударов в пустые ворота с близкого расстояния. Фонтен имел сумасшедшую скорость, здорово открывался, а партнеры по сборной и клубам научились грамотно снабжать его мячами. Это оружие работало безотказно.

Уйти на пике

После мундиаля Фонтен стал во Франции национальным героем, но не сбавил обороты и продолжил штамповать голы. Уже после чемпионата мира в Швеции форвард взял с «Реймсом» два чемпионства, один раз стал лучшим бомбардиром первенства страны и дошел до финала Кубка европейских чемпионов. Нападающий мог бы еще долго радовать болельщиков «Реймса» и сборной Франции, однако крест на этих перспективах поставили травмы.

В марте 1960-го года форвард получил первый перелом ноги в матче с «Сошо» и пролетел мимо Евро-1960, которое выиграла сборная СССР. К октябрю Фонтен вернулся в строй, но уже в январе 1961-го у него случился рецидив травмы, после чего футболист понял, что больше не может играть на профессиональном уровне. Спортивная медицина в то время находилась на гораздо более низком уровне, чем сейчас, поэтому в случае продолжения карьеры Жюст рисковал остаться инвалидом.

27 лет было Фонтену, когда он завершил карьеру.

Новые вызовы

После чемпионата мира Фонтен заключил контракт с фирмой Adidas, которая помимо неплохой зарплаты также выплатила ему приличную страховку за тяжелую травму. «На эти деньги я смог открыть спортивный магазин в Тулузе», — вспоминал форвард. Параллельно с бизнесом Жюст решил поработать на благо других игроков и в 1962 году возглавил Национальный союз профессиональных футболистов Франции. Фонтен вместе с коллегами добился того, чтобы страховки получали все травмированные игроки, а не только те, что были на контракте с Adidas. Кроме того, благодаря его усилиям, французские клубы стали гораздо четче исполнять контрактные обязательства перед игроками.

Фонтен также отучился на тренера и в 1967 году ему выпал уникальный шанс дебютировать на этом поприще сразу в качестве наставника сборной Франции. Правда, во главе трехцветных он провел всего два матча.

Последней игрой стало домашнее поражение от сборной СССР (2:4) со Львом Яшиным в воротах.

Камбэк Фонтена в тренерскую профессию состоялся в 1973 году, и на этот раз француз целых три года руководил ПСЖ. Нынешний суперклуб тогда был скромной командой из второго по силе дивизиона, на которую, по воспоминаниям Фонтена, ходило не больше пяти тысяч зрителей. Однако рекордсмен смог вытащить парижан из болота низших лиг, подняв их в элитный дивизион. Жюст также успел поработать с родной для него сборной Марокко. Вместе с командой француз взял бронзу Кубка африканских наций-1980.