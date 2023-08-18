Текущие события
Футбол. Еврокубки
17.08
Партизан
Сабах
П 5:4
20
Футбол. Еврокубки
17.08
Дебрецен
Рапид В
05
Футбол. Еврокубки
17.08
АЗ
Санта-Колома
20
Футбол. Еврокубки
17.08
Люцерн
Хайберниан
22
Футбол. Еврокубки
17.08
Хартс
Русенборг
31
Футбол. Еврокубки
17.08
Дерри Сити
Тобол Кс
П 5:6
10
Футбол. Еврокубки
17.08
Риека
Б-36
20
Футбол. Еврокубки
17.08
Марибор
Фенербахче
03
Футбол. Еврокубки
17.08
БАТЭ
Шериф
22
Футбол. Еврокубки
17.08
Лудогорец
Астана
51
Футбол. Еврокубки
17.08
Генк
Олимпиакос П
11
Футбол. Еврокубки
17.08
Днепр-1
Славия Пр
11
Футбол. Еврокубки
17.08
Партизани
Валмиера
10
Футбол. Еврокубки
17.08
Эсперанж
Струга
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Неман
Целе
14
Футбол. Еврокубки
17.08
Бешикташ
Нефтчи
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Осиек
Адана Демирспор
32
Футбол. Еврокубки
17.08
КА Акюрейри
Брюгге
15
Футбол. Еврокубки
17.08
Спартак Тр
Лех
31
Футбол. Еврокубки
17.08
Мидтьюлланн
Омония
51
Футбол. Еврокубки
17.08
Брейдаблик
Зриньски
10
Футбол. Еврокубки
17.08
ПАОК
Хайдук С
30
Футбол. Еврокубки
17.08
Хеккен
Жальгирис В
50
Футбол. Еврокубки
17.08
Ференцварош
Хамрун Спартанс
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Маккаби Тель-Авив
АЕК Л
10
Футбол. Еврокубки
17.08
Динамо К
Арис
П 6:5
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Аустрия
Легия
35
Футбол. Еврокубки
17.08
Левски
Хапоэль Беэр-Шева
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Гзира Юнайтед
Виктория Пл
02
Футбол. Еврокубки
17.08
Бранн
Арока
31
Футбол. Еврокубки
17.08
Рига
Твенте
03
Футбол. Еврокубки
17.08
АПОЭЛ
Дила
10
Футбол. Еврокубки
17.08
Норшелланн
Стяуа
20
Футбол. Еврокубки
17.08
ХИК
Карабах
12
Футбол. Еврокубки
17.08
Линколн
Балкани
13
Футбол. Еврокубки
17.08
Актобе
Сепси
01
Футбол. Еврокубки
17.08
Погонь
Гент
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Пюник
Буде-Глимт
03
Все события
Фоторепортажи
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
23Невероятная победа «Спартака» со счетом 5:4
00:36 (мск), источник: Чемпионат.com

10 главных трансферных новостей дня. Крутая сделка ЦСКА и новый одноклубник Головина

А легионер «Локомотива» близок к возвращению на родину.

Наверх
Источник: Чемпионат.com

В новой трансферной подборке — сразу несколько официальных переходов. Рассказываем о главных новостях дня.

В ЦСКА подтвердили переход Зайнутдинова в «Бешикташ»

Информация об отъезде Зайнутдинова в чемпионат Турции постоянно мелькает на протяжении последних дней. И вот сегодня директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что стороны согласовали сделку. Футболист сборной Казахстана попрощался с командой на базе, а потом вылетел в Стамбул для прохождения медосмотра. Трансферный контракт вступит в силу после выполнения всех оговорённых условий. Кстати, Зайнутдинов не будет считаться легионером в чемпионате Турции после того, как так изменили регламент. Он играл за ЦСКА с 2020 года.

Изидор близок к уходу в «Марсель» за € 7 млн

Несколько дней назад нападающий выразил недовольство, что постоянно начинает матчи «Локомотива» на скамейке запасных. Изидор не исключил ухода из московского клуба, а за несколько дней до этого подписался на соцсети «Марселя». Согласно данным «Чемпионата», Вильсон близок к трансферу за € 7 млн. Окончательное решение примут на днях. Ранее во французской прессе появилась информация, что Изидор согласовал с «Марселем» пятилетний контракт. Кстати, сейчас пост спортивного директора французского клуба занимает Хавьер Рибалта. Тот самый, что в своё время работал в «Зените».

«Интер» включился в борьбу за чемпиона мира

Несколько дней назад казалось, что Бенжамен Павар перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Чемпион мира выразил желание покинуть «Баварию», а «МЮ» входил в число претендентов на флангового игрока. Позднее появилась информация, что английский клуб купит француза только в случае продажи Гарри Магуайра. А теперь в борьбу за игрока включился «Интер». Миланский клуб предложил за Павара € 25 млн, но «Баварию» не устроило такое предложение. Боссы мюнхенского клуба рассчитывают на более внушительную сумму, и это пока заметно осложняет переговоры.

Фолланд вернулся на родину

«Унион» впервые в истории пробился в Лигу чемпионов и укрепляет под это дело состав. Немецкий клуб заплатил «Монако» € 4 млн за нападающего Кевина Фолланда, ещё € 1,5 млн предусмотрены в виде бонусов. 31-летний футболист подписал контракт до лета 2026 года. Таким образом, Фолланд вернулся на родину, ведь до перехода в «Монако» он играл в составе «Хоффенхайма» и «Байера». У опытного футболиста появилась ещё одна возможность сыграть в ЛЧ, в то время как «Монако» пролетел мимо еврокубков.

Малиновский снова сыграет в Серии А 

Полузащитник Руслан Малиновский возвращается в чемпионат Италии. Ранее он выступал за «Аталанту», где даже играл какое-то время с Алексеем Миранчуком. В середине прошлого сезона украинец уехал в «Марсель». Французский клуб сначала арендовал игрока, а потом выкупил его за € 10 млн. Теперь такая же сумма прописана в договоре «Марселя» и «Дженоа». Итальянская команда арендует Малиновского с правом выкупа до окончания сезона (информация от Фабрицио Романо). В ближайшее время футболист пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт.

Гравенберх заинтересовал топ-клубы Англии

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» готовы включиться в гонку за футболиста «Баварии» Райана Гравенберха. В прошлом сезоне нидерландец 33 раза выходил на поле в составе мюнхенского клуба, но в основном делал это со скамейки. Топ-клубы Англии уже сделали официальные предложения, но «Бавария» пока не заинтересована в продаже футболиста. «Ливерпуль» активно ищет новичка в среднюю линию, однако пока все попытки оборачиваются провалом. Мойсес Кайседо уже перешёл в «Челси», Ромео Лавиа также хочет перебраться в лондонский клуб. Получится ил согласовать трансфер Гравенберха?

У Головина появился новый одноклубник

Фланговый защитник Уилфрид Синго сменил «Торино» на «Монако». Французский клуб заплатил за трансфер 22-летнего футболиста € 10 млн. Синго играл за «Торино» с 2019 года и провёл в команде более сотни матчей. «Монако» продолжает укреплять состав после крайне неудачного сезона (команда пролетела мимо еврокубков). Ранее с монегасками приехали вратарь Филипп Кох, защитник Мохаммед Салису и полузащитник Денис Закария. Вполне возможно, что на этом трансферная кампания «Монако» ещё не завершена.

Новичок АПЛ купил бронзового призёра ЧМ-2014

На счету вратаря Тима Крула более 200 матчей в АПЛ за «Ньюкасл» и «Норвич». Теперь 35-летнего футболиста ждёт борьба за выживание в главном английском дивизионе с «Лутон Таун». Этот клуб преодолел большой путь и попал в АПЛ с очень причудливым стадионом. Сохранить место в элите будет намного сложнее, однако команда укрепляет состав, как может. Помимо Крула, «Лутон» оформил трансфер экс-футболиста «Челси» Росса Баркли (это произошло несколько дней назад).

«Лацио» снова арендовал футболиста «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини снова сыграет за «Лацио». В начале 2023 года римский клуб арендовал игрока до конца сезона. Теперь же стороны согласовали новую аренду — на два сезона. В договор прописали опцию выкупа, которая составляет € 4 млн. Первую половину прошлого сезона Лука провёл в «Айнтрахте», во второй семь раз сыграл за «Лацио» в Серии А. Как правило, выходил на замену, но успел заработать три жёлтые карточки.

Боно продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Ещё один футболист уехал в Саудовскую Аравию. Вратарь Яссин Боно 16 августа провёл последний матч в составе «Севильи», а на следующий день подписал контракт с «Аль-Хилялем». Тем самым, где в этом сезоне оказались Неймар и Малком. Трансфер вратаря обошёлся «Аль-Хилялю» в € 21 млн, а сам марокканец подписал контракт до лета 2026 года. Ранее на вратаря претендовала «Бавария», однако она оказалась не в состоянии тягаться с саудовским клубом, который предложил игроку более высокую зарплату.

Самые дорогие футбольные трансферы этого лета
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина требует пожизненной дисквалификации саблистки Смирновой
«Ведёт себя как быдло». Дзюбу раскритиковали за общение с журналистами
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь