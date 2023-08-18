Текущие события
Футбол. Еврокубки
17.08
Партизан
Сабах
П 5:4
20
Футбол. Еврокубки
17.08
Дебрецен
Рапид В
05
Футбол. Еврокубки
17.08
АЗ
Санта-Колома
20
Футбол. Еврокубки
17.08
Люцерн
Хайберниан
22
Футбол. Еврокубки
17.08
Хартс
Русенборг
31
Футбол. Еврокубки
17.08
Дерри Сити
Тобол Кс
П 5:6
10
Футбол. Еврокубки
17.08
Риека
Б-36
20
Футбол. Еврокубки
17.08
Марибор
Фенербахче
03
Футбол. Еврокубки
17.08
БАТЭ
Шериф
22
Футбол. Еврокубки
17.08
Лудогорец
Астана
51
Футбол. Еврокубки
17.08
Генк
Олимпиакос П
11
Футбол. Еврокубки
17.08
Днепр-1
Славия Пр
11
Футбол. Еврокубки
17.08
Партизани
Валмиера
10
Футбол. Еврокубки
17.08
Эсперанж
Струга
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Неман
Целе
14
Футбол. Еврокубки
17.08
Бешикташ
Нефтчи
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Осиек
Адана Демирспор
32
Футбол. Еврокубки
17.08
КА Акюрейри
Брюгге
15
Футбол. Еврокубки
17.08
Спартак Тр
Лех
31
Футбол. Еврокубки
17.08
Мидтьюлланн
Омония
51
Футбол. Еврокубки
17.08
Брейдаблик
Зриньски
10
Футбол. Еврокубки
17.08
ПАОК
Хайдук С
30
Футбол. Еврокубки
17.08
Хеккен
Жальгирис В
50
Футбол. Еврокубки
17.08
Ференцварош
Хамрун Спартанс
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Маккаби Тель-Авив
АЕК Л
10
Футбол. Еврокубки
17.08
Динамо К
Арис
П 6:5
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Аустрия
Легия
35
Футбол. Еврокубки
17.08
Левски
Хапоэль Беэр-Шева
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Гзира Юнайтед
Виктория Пл
02
Футбол. Еврокубки
17.08
Бранн
Арока
31
Футбол. Еврокубки
17.08
Рига
Твенте
03
Футбол. Еврокубки
17.08
АПОЭЛ
Дила
10
Футбол. Еврокубки
17.08
Норшелланн
Стяуа
20
Футбол. Еврокубки
17.08
ХИК
Карабах
12
Футбол. Еврокубки
17.08
Линколн
Балкани
13
Футбол. Еврокубки
17.08
Актобе
Сепси
01
Футбол. Еврокубки
17.08
Погонь
Гент
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Пюник
Буде-Глимт
03
Все события
Фоторепортажи
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
23Невероятная победа «Спартака» со счетом 5:4
00:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали дату вылета Захаряна в Испанию

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Футболист московского «Динамо» Арсен Захарян вылетит в Испанию для завершения перехода в «Реал Сосьедад» в пятницу, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (бывшая Twitter).

Динамо
Реал Сосьедад
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Захарян после долгих переговоров пройдет медицинское обследование перед трансфером в «Реал Сосьедад».

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что московский клуб достиг договоренности с «Реал Сосьедад» о трансфере Захаряна. Во вторник источник РИА Новости сообщил, что Захарян находился в Москве из-за отсутствия договоренности между игроком и клубом из Испании.

Захарян, воспитанник «Динамо», выступал за первую команду с 2020 года. Ранее сообщалось, что в трансфере футболиста были заинтересованы английский «Челси», нидерландский «Фейенорд» и турецкий «Галатасарай».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Зачем я тебя отпустил?' Как Домнина спасла Костомарову жизнь
Артема Дзюбу наказали за угрозы журналисту: подробности скандала
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь