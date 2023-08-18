СМИ узнали дату вылета Захаряна в Испанию

По информации источника, Захарян после долгих переговоров пройдет медицинское обследование перед трансфером в «Реал Сосьедад».

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что московский клуб достиг договоренности с «Реал Сосьедад» о трансфере Захаряна. Во вторник источник РИА Новости сообщил, что Захарян находился в Москве из-за отсутствия договоренности между игроком и клубом из Испании.