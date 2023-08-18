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18:48 (мск), источник: Vesti.kz

Мнение эксперта: почему Зайнутдинову нужно найти свое место в «Бешикташе»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился своими мыслями о переходе универсала «армейцев» Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ». Казахстанец уже прилетел в Турцию на переговоры со стамбульским клубом, сообщают Vesti.kz.

Бешикташ
ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

«Вариант с переходом в “Бешикташ” оцениваю положительно. В принципе Зайнутдинов — неплохой футболист, но сейчас играет на “три с плюсом”. При этом играет во всех линиях — так не бывает. Надо найти себе какое-то одно место.

Потому что Зайнутдинов действует то как центральный, то как крайний защитник, то оказывается полузащитником, то играет центрального нападающего. Возможно, в “Бешикташе” он найдет себе постоянную позицию и будет там совершенствоваться. А то так может и потеряться совсем.

Вообще этот игрок не для ЦСКА. Ему не хватает техники и тактики. Так-то Бахтиер — исполнительный мальчишка: что ему скажешь, то и делает. Добросовестно делает, но с ошибками», — приводит слова Пономарева Rusfootball.info.

Ранее Transfermarkt объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ».

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