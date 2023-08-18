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20:26 (мск), источник: БЕЛТА

«Нафтан» разгромил «Энергетик-БГУ» в первом матче 18-го тура чемпионата Беларуси

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты новополоцкого «Нафтана» разгромили столичный «Энергетик-БГУ» в первом матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нафтан
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Источник: https://vk.com/fc_naftan

Играя в Витебске, новополочане забили по два мяча в каждом тайме: голевой дубль оформил Андрей Панюков, еще по мячу забили Кирилл Кириленко и Игнат Пранович.

Завтра идущие третьими футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» сыграют у себя дома с бобруйской «Белшиной», а в Молодечно «Ислочь» из Минского района примет «Сморгонь».

Лидер первенства минское «Динамо» 20 августа сыграет в гостях со «Слуцком». Также в воскресенье «Славия» в Мозыре будет соперничать с брестскими динамовцами. Матчи БАТЭ (Борисов) — «Минск» и «Неман» (Гродно) — «Гомель» перенесены. Солигорский «Шахтер» пропускает этот тур.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 36 очков (16 матчей), «Неман» — 32 (14), «Торпедо-БелАЗ» — 28 (16), «Славия» — 25 (16), «Ислочь» — 24 (16). Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».

Список лучших бомбардиров возглавляют Владислав Морозов («Динамо», Минск) и Егор Карпицкий («Шахтер»), забившие по 12 мячей.

Нафтан
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Первый тайм: 0:0
Энергетик-БГУ
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