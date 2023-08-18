«Нафтан» разгромил «Энергетик-БГУ» в первом матче 18-го тура чемпионата Беларуси

Источник: https://vk.com/fc_naftan

Играя в Витебске, новополочане забили по два мяча в каждом тайме: голевой дубль оформил Андрей Панюков, еще по мячу забили Кирилл Кириленко и Игнат Пранович.

Завтра идущие третьими футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» сыграют у себя дома с бобруйской «Белшиной», а в Молодечно «Ислочь» из Минского района примет «Сморгонь».

Лидер первенства минское «Динамо» 20 августа сыграет в гостях со «Слуцком». Также в воскресенье «Славия» в Мозыре будет соперничать с брестскими динамовцами. Матчи БАТЭ (Борисов) — «Минск» и «Неман» (Гродно) — «Гомель» перенесены. Солигорский «Шахтер» пропускает этот тур.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 36 очков (16 матчей), «Неман» — 32 (14), «Торпедо-БелАЗ» — 28 (16), «Славия» — 25 (16), «Ислочь» — 24 (16). Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».