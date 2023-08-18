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20:49 (мск), источник: ТАСС

Футболист Захарян прибыл в Сан-Себастьян для медосмотра перед переходом в «Реал Сосьедад»

С 2020 года российский полузащитник выступал в основной команде московского «Динамо».

Динамо
Реал Сосьедад
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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян прибыл в испанский город Сан-Себастьян для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с местным футбольным клубом «Реал Сосьедад». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

«Мы подтверждаем, что игрок прибыл в Сан-Себастьян, но официального соглашения пока нет. Завтра он пройдет медицинское обследование и посетит матч чемпионата Испании против “Сельты”. Пока мы не можем сообщить больше информации», — сообщили в пресс-службе.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде московского «Динамо» в 2020 году. Всего в составе бело-голубых полузащитник провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также Захарян провел 7 матчей за сборную России.

«Реал Сосьедад» занял четвертое место в минувшем сезоне чемпионата Испании и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре текущего чемпионата страны команда из Сан-Себастьяна сыграла вничью с «Жироной» (1:1). Во втором туре «Реал Сосьедад» 19 августа примет «Сельту».

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