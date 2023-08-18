Футболист Захарян прибыл в Сан-Себастьян для медосмотра перед переходом в «Реал Сосьедад»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239270&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян прибыл в испанский город Сан-Себастьян для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с местным футбольным клубом «Реал Сосьедад». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

«Мы подтверждаем, что игрок прибыл в Сан-Себастьян, но официального соглашения пока нет. Завтра он пройдет медицинское обследование и посетит матч чемпионата Испании против “Сельты”. Пока мы не можем сообщить больше информации», — сообщили в пресс-службе.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде московского «Динамо» в 2020 году. Всего в составе бело-голубых полузащитник провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также Захарян провел 7 матчей за сборную России.