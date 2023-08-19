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11:29 (мск), источник: Vesti.kz

Катастрофа! Клуб Роналду проиграл два матча подряд на старте нового сезона

«Аль-Наср», в составе которого выступают Криштиану Роналду и Садио Мане, неожиданно проиграл в домашнем матче второго тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таавуна». Это уже второе подряд поражение команды на старте нового сезона, передают Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Матч, который собрал более 20 тысяч зрителей на трибунах, завершился победой «Аль-Таавуна» со счетом 2:0. На 20-й минуте в составе гостей отличился камерунский нападающий Леандре Тавамба, известный казахстанцам по выступлениям за «Кайрат». Точку в игре поставил гол вышедшего на замену Ахмеда Бахусайна на 96-й минуте встречи.

38-летний Роналду и 31-летний Мане провели на поле весь матч. Также всю игру в составе хозяев отбегали Андерсон Талиска и Марцело Брозович. Однако никто из них не сумел перевернуть ход встречи в пользу «Аль-Насра».

Отметим, что несколько дней назад «Аль-Наср» проиграл в матче первого тура чемпионата «Аль-Иттифаку» (1:2). Однако в той игре из-за травмы не принял участие Роналду.

После двух встреч в активе «Аль-Насра» нет набранных баллов, и по итогам всех матчей тура команда рискует оказаться в зоне вылета. Что касается «Аль-Таавуна», то команда с четырьмя очками занимает четвертое место в таблице.

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