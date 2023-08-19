Катастрофа! Клуб Роналду проиграл два матча подряд на старте нового сезона

Матч, который собрал более 20 тысяч зрителей на трибунах, завершился победой «Аль-Таавуна» со счетом 2:0. На 20-й минуте в составе гостей отличился камерунский нападающий Леандре Тавамба, известный казахстанцам по выступлениям за «Кайрат». Точку в игре поставил гол вышедшего на замену Ахмеда Бахусайна на 96-й минуте встречи.

38-летний Роналду и 31-летний Мане провели на поле весь матч. Также всю игру в составе хозяев отбегали Андерсон Талиска и Марцело Брозович. Однако никто из них не сумел перевернуть ход встречи в пользу «Аль-Насра».

Отметим, что несколько дней назад «Аль-Наср» проиграл в матче первого тура чемпионата «Аль-Иттифаку» (1:2). Однако в той игре из-за травмы не принял участие Роналду.