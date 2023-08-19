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11:11 (мск), источник: Sport24

Месси оценил уровень футбола в США

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался об уровне футбола в США.

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Источник: Reuters

«Думаю, что за последний год уровень футбола в США очень вырос. Это видно по результатам сборной в последнее время. У них была отличная команда на чемпионате мира. Очень конкурентоспособная. Справлялась с соперниками на своем пути.

Они все ближе к уровню мексиканского футбола. Кубок лиг это показал. В финале не было ни одной мексиканской команды. Можно много спорить, но все матчи были равными, конкурентными. Любой мог обыграть любого.

У меня есть ощущение, что-то же самое происходит и в MLS. В этом турнире каждый может победить. В лиге сильны хозяева, а на выезде победить сложно. После первого матча я ещё немного узнаю об этом», — приводит слова Месси ESPN.

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