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11:02 (мск), источник: Московский комсомолец

Буффон назвал лучшего вратаря в истории

Буффон назвал лучшего вратаря в истории футбола по своему мнению.

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Источник: Reuters

Вратарь Джанлуиджи Буффон заявил, что не считает себя лучшим вратарём в истории футбола.

«Я благодарю людей, которые считают меня лучшим вратарём всех времён, но это не так. Они думают так, потому что я долго продержался. Но для меня лучший вратарь всех времен родом из Испании — Икер Касильяс. Он играл за самый большой клуб Европы и выигрывал всё как в клубе, так и за сборную», — процитировал Буффона «Football Tweet».

Напомним, что 2 августа Буффон объявил о завершении карьеры футболиста.

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