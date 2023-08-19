Буффон назвал лучшего вратаря в истории
Буффон назвал лучшего вратаря в истории футбола по своему мнению.
Буффон назвал лучшего вратаря в истории футбола по своему мнению.
Вратарь Джанлуиджи Буффон заявил, что не считает себя лучшим вратарём в истории футбола.
«Я благодарю людей, которые считают меня лучшим вратарём всех времён, но это не так. Они думают так, потому что я долго продержался. Но для меня лучший вратарь всех времен родом из Испании — Икер Касильяс. Он играл за самый большой клуб Европы и выигрывал всё как в клубе, так и за сборную», — процитировал Буффона «Football Tweet».
Напомним, что 2 августа Буффон объявил о завершении карьеры футболиста.