«Шахтер» прервал безвыигрышную серию в КПЛ
ФК «Шахтер» одержал победу в матче 20 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шахтер Кг
ОкжетпесЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
ФК «Шахтер» одержал победу в матче 20 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 19 августа, карагандинцы на своем поле принимали кокшетауский «Окжетпес» и выиграли со счетом 2:0. До этого клуб в трех матчах подряд не уходил с поля победителем.
Автором первого гола стал Иван Свиридов, отличившийся на 66 минуте. А уже в добавленное ко второму тайму время точку во встрече поставил Темур Чогадзе.
«Шахтер» остался на десятом месте в КПЛ, а «Окжетпес» — на 11-м.