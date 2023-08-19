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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
16:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» прервал безвыигрышную серию в КПЛ

ФК «Шахтер» одержал победу в матче 20 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шахтер Кг
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Сегодня, 19 августа, карагандинцы на своем поле принимали кокшетауский «Окжетпес» и выиграли со счетом 2:0. До этого клуб в трех матчах подряд не уходил с поля победителем.

Автором первого гола стал Иван Свиридов, отличившийся на 66 минуте. А уже в добавленное ко второму тайму время точку во встрече поставил Темур Чогадзе.

«Шахтер» остался на десятом месте в КПЛ, а «Окжетпес» — на 11-м.

Шахтер Кг
2:0
Первый тайм: 0:0
Окжетпес
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