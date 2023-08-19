«Шахтер» прервал безвыигрышную серию в КПЛ

Сегодня, 19 августа, карагандинцы на своем поле принимали кокшетауский «Окжетпес» и выиграли со счетом 2:0. До этого клуб в трех матчах подряд не уходил с поля победителем.

Автором первого гола стал Иван Свиридов, отличившийся на 66 минуте. А уже в добавленное ко второму тайму время точку во встрече поставил Темур Чогадзе.