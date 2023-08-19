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18:46 (мск), источник: ТАСС

Российский вратарь Лунев подписал контракт с «Карабахом»

Соглашение подписано по схеме «1+1».

Карабах
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» подписал контракт с российским вратарем Андреем Луневым. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь «Карабаха» Асиф Асгаров.

«Мы подписали контракт с Андреем Луневым. Сегодня он прошел медкомиссию. Мы считаем, что это будет успешным трансфером для обеих сторон», — сказал Асгаров.

Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на еще один сезон.

Луневу 31 год, с 2021 года он выступал за германский «Байер», в составе которого провел 3 матча. Ранее он играл за московское «Торпедо», «Истру», «Калугу», подмосковный «Сатурн», «Уфу» и петербургский «Зенит», в составе которого трижды стал чемпионом России и один раз выиграл кубок страны. За сборную России вратарь провел семь матчей.

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