Российский вратарь Лунев подписал контракт с «Карабахом»

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» подписал контракт с российским вратарем Андреем Луневым. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь «Карабаха» Асиф Асгаров.

«Мы подписали контракт с Андреем Луневым. Сегодня он прошел медкомиссию. Мы считаем, что это будет успешным трансфером для обеих сторон», — сказал Асгаров.

Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на еще один сезон.