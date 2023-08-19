Российский вратарь Лунев подписал контракт с «Карабахом»
Соглашение подписано по схеме «1+1».
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» подписал контракт с российским вратарем Андреем Луневым. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь «Карабаха» Асиф Асгаров.
«Мы подписали контракт с Андреем Луневым. Сегодня он прошел медкомиссию. Мы считаем, что это будет успешным трансфером для обеих сторон», — сказал Асгаров.
Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на еще один сезон.
Луневу 31 год, с 2021 года он выступал за германский «Байер», в составе которого провел 3 матча. Ранее он играл за московское «Торпедо», «Истру», «Калугу», подмосковный «Сатурн», «Уфу» и петербургский «Зенит», в составе которого трижды стал чемпионом России и один раз выиграл кубок страны. За сборную России вратарь провел семь матчей.