Георгий Джикия отреагировал на скорый переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал скорый переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал скорый переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».
Сегодня 20-летний Захарян прошел медосмотр перед подписанием контракта с «Сосьедадом».
— Всю последнюю неделю в России обсуждали возможность твоего партнера по сборной Арсена Захаряна перейти из «Динамо» в «Реал Сосьедад», который сыграет в Лиге чемпионов. Как относишься к таким новостям?
— Когда только начали писать об интересе «Челси» к Захаряну, я сказал, что буду рад за молодых футболистов из чемпионата России, если они заявят о себе и получат приглашения из ведущих лиг. Если у Арсена все сложится, напишу ему, от души поздравлю, буду следить за карьерой и статистикой. Интересно, как игрок из РПЛ может смотреться сегодня в Испании.
— При этом в обратном направлении к нам проследовал Тео Бонгонда и начал в «Спартаке» очень ярко, забивает почти в каждом матче. Это как раз подчеркивает разницу в уровне чемпионатов?
— Человек приехал из топ‑лиги. У Тео есть качества, которые выделяют его. Левоногий, маленький, быстрый, с хорошим дриблингом и ударом — это всегда интересно. Тем более что нас, левоногих, мало, мы должны держаться вместе. Рад, что Бонгонда так активно ворвался в российскую лигу и приносит пользу команде. Но он только стартовал. Вначале всегда помогают желание, эмоции, возможность удивить соперника. Важно, что будет дальше, — заявил Джикия в интервью пресс-службе «Спартака».
Ближайший матч «Спартак» проведет на своем поле против петербургского «Зенита» завтра, 20 августа.