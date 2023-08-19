«Кызыл-Жар» обыграл аутсайдера и подвинул «Кайрат»

Сегодня, 20 августа, команда сыграла в Актау с местным «Каспием» и выиграла 2:1.
Счет в матче открыл Борис Смилянич, отличившийся на 58 минуте.
На 61 минуте второй гол в ворота хозяев забил Лука Имнадзе.
На 87 минуте гости могли еще раз распечатать соперника, но Юрий Бушман не забил пенальти.
И уже в добавленное ко второму тайму время Стефан Коцев размочил счет и не дал «Каспию» проиграть всухую.
Набрав три очка, «Кызыл-Жар» поднялся на четвертое место в КПЛ, сместив с пятой строчки «Кайрат». «Каспий» же остался на 12 месте из 14 команд.