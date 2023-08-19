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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар» обыграл аутсайдера и подвинул «Кайрат»

«Кызыл-Жар» одержал победу в матче 20 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кызыл-Жар
КаспийЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кызыл-Жар"

Сегодня, 20 августа, команда сыграла в Актау с местным «Каспием» и выиграла 2:1.

Счет в матче открыл Борис Смилянич, отличившийся на 58 минуте.

На 61 минуте второй гол в ворота хозяев забил Лука Имнадзе.

На 87 минуте гости могли еще раз распечатать соперника, но Юрий Бушман не забил пенальти.

И уже в добавленное ко второму тайму время Стефан Коцев размочил счет и не дал «Каспию» проиграть всухую.

Набрав три очка, «Кызыл-Жар» поднялся на четвертое место в КПЛ, сместив с пятой строчки «Кайрат». «Каспий» же остался на 12 месте из 14 команд.

Каспий
1:2
Первый тайм: 0:0
Кызыл-Жар
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