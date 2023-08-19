«Аксу» одержал разгромную победу и поднялся со дна КПЛ
ФК «Аксу» одержал разгромную победу в чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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ФК «Аксу» одержал разгромную победу в чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 19 августа, в рамках 20 тура КПЛ павлодарский клуб на своем поле принимал «Атырау» и выиграл со счетом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Лима Маилсон, отличившийся на 16 и 57 минутах. Также по разу забили Гарсия Брайан (69 минута) и Андрей Соловей (76). За гостей же единственный мяч провел Евгений Козлов (38).
Одержав победу, «Аксу», который был аутсайдером КПЛ, поднялся с последнего 14 места на 12-е. «Атырау» же остался на шестом.