«Аксу» одержал разгромную победу и поднялся со дна КПЛ

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Сегодня, 19 августа, в рамках 20 тура КПЛ павлодарский клуб на своем поле принимал «Атырау» и выиграл со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Лима Маилсон, отличившийся на 16 и 57 минутах. Также по разу забили Гарсия Брайан (69 минута) и Андрей Соловей (76). За гостей же единственный мяч провел Евгений Козлов (38).