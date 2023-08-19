«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российский футболист Арсен Захарян перешел из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт испанского клуба.
Динамо
Реал Сосьедад
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российский футболист Арсен Захарян перешел из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт испанского клуба.
Соглашение с 20-летним полузащитником рассчитано до окончания сезона-2028/29. Российский полузащитник будет играть в новом клубе под 12-м номером.
Ранее испанские СМИ сообщили, что «Реал Сосьедад» заплатил за Захаряна 12 миллионов евро.
«Мы благодарим Арсена за яркую игру, неравнодушие и красоту на футбольном поле! Желаем ему успеха в новом клубе, который в сезоне-2023/24 выступит в Лиге чемпионов», — говорится в заявлении на сайте «Динамо».
Баскский клуб в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Захарян стал третьим россиянином в истории клуба: до него за «Реал Сосьедад» выступали нынешний главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, а также Дмитрий Хохлов, возглавляющий на данный момент «Сочи».
Захарян является воспитанником «Динамо». Он выступал за первую команду с 2020 года, его контракт с «бело-голубыми» истекал в конце июня 2024 года. За сборную России полузащитник дебютировал в 2021 году и провел в составе национальной команды семь матчей.