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21:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российский футболист Арсен Захарян перешел из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Динамо
Реал Сосьедад
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Соглашение с 20-летним полузащитником рассчитано до окончания сезона-2028/29. Российский полузащитник будет играть в новом клубе под 12-м номером.

Ранее испанские СМИ сообщили, что «Реал Сосьедад» заплатил за Захаряна 12 миллионов евро.

«Мы благодарим Арсена за яркую игру, неравнодушие и красоту на футбольном поле! Желаем ему успеха в новом клубе, который в сезоне-2023/24 выступит в Лиге чемпионов», — говорится в заявлении на сайте «Динамо».

Баскский клуб в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Захарян стал третьим россиянином в истории клуба: до него за «Реал Сосьедад» выступали нынешний главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, а также Дмитрий Хохлов, возглавляющий на данный момент «Сочи».

Захарян является воспитанником «Динамо». Он выступал за первую команду с 2020 года, его контракт с «бело-голубыми» истекал в конце июня 2024 года. За сборную России полузащитник дебютировал в 2021 году и провел в составе национальной команды семь матчей.

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