«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239272&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Соглашение с 20-летним полузащитником рассчитано до окончания сезона-2028/29. Российский полузащитник будет играть в новом клубе под 12-м номером.

Ранее испанские СМИ сообщили, что «Реал Сосьедад» заплатил за Захаряна 12 миллионов евро.

«Мы благодарим Арсена за яркую игру, неравнодушие и красоту на футбольном поле! Желаем ему успеха в новом клубе, который в сезоне-2023/24 выступит в Лиге чемпионов», — говорится в заявлении на сайте «Динамо».

Баскский клуб в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Захарян стал третьим россиянином в истории клуба: до него за «Реал Сосьедад» выступали нынешний главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, а также Дмитрий Хохлов, возглавляющий на данный момент «Сочи».