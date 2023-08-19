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22:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Захарян дал комментарий после перехода в «Реал Сосьедад»

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболист сборной России Арсен Захарян заявил, что не думал много над переходом из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад», как только поступило предложение, попросил руководство «бело-голубых», чтобы его отпустили именно в команду из Сан-Себастьяна.

Динамо
Реал Сосьедад
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Источник: РИА "Новости"

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна в субботу. 20-летний полузащитник подписал с баскской командой контракт до окончания сезона-2028/29. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 12 миллионов евро.

«Конечно, я рад оказаться в “Реал Сосьедад”, в большом клубе в Испании. Я всегда мечтал играть в таких клубах, поэтому очень рад. Надеюсь, что всё получится. Знаю, что Сан-Себастьян — один из самых красивых городов Испании, что футбол здесь очень любят. Я всегда следил за испанским футболом и знал, что это большой клуб с большим количеством фанатов, выступает в Лиге чемпионов», — сказал Захарян на русском языке в видеоинтервью, опубликованном в YouTube-канале клуба.

«Как поступило предложение от “Реал Сосьедад”, я, много не думая, попросил, чтобы меня отпустили именно сюда. Мне нравится испанский футбол, та же “Барселона” Гвардиолы. Изначально надо адаптироваться в команде, чтобы это случилось как можно быстрее, закрепиться в стартовом составе и помогать команде своей игрой. И, конечно же, надо занять как можно более высокое место в чемпионате Испании и ставить самые большие задачи в Лиге чемпионов», — добавил Захарян.

Захарян является воспитанником «Динамо». Он выступал за первую команду с 2020 года, его контракт с «бело-голубыми» истекал в конце июня 2024 года. За сборную России полузащитник дебютировал в 2021 году и провел в составе национальной команды семь матчей.

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