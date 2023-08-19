Захарян дал комментарий после перехода в «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна в субботу. 20-летний полузащитник подписал с баскской командой контракт до окончания сезона-2028/29. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 12 миллионов евро.

«Конечно, я рад оказаться в “Реал Сосьедад”, в большом клубе в Испании. Я всегда мечтал играть в таких клубах, поэтому очень рад. Надеюсь, что всё получится. Знаю, что Сан-Себастьян — один из самых красивых городов Испании, что футбол здесь очень любят. Я всегда следил за испанским футболом и знал, что это большой клуб с большим количеством фанатов, выступает в Лиге чемпионов», — сказал Захарян на русском языке в видеоинтервью, опубликованном в YouTube-канале клуба.

«Как поступило предложение от “Реал Сосьедад”, я, много не думая, попросил, чтобы меня отпустили именно сюда. Мне нравится испанский футбол, та же “Барселона” Гвардиолы. Изначально надо адаптироваться в команде, чтобы это случилось как можно быстрее, закрепиться в стартовом составе и помогать команде своей игрой. И, конечно же, надо занять как можно более высокое место в чемпионате Испании и ставить самые большие задачи в Лиге чемпионов», — добавил Захарян.