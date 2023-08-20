Месси выиграл первый трофей с «Интер Майами» и стал рекордсменом по количеству титулов

Месси провел седьмую игру за «Интер Майами» и отличился в каждой из них. На счету аргентинского нападающего теперь десять голов и одна голевая передача в составе американского клуба. Форвард вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, уступая только эквадорцу Леонардо Кампане (16) и аргентинцу Гонсало Игуаину (29).

Месси 36 лет, он завоевал 44-й трофей в карьере и превзошел рекорд бразильского защитника Дани Алвеса (43). С 2003 по 2021 год Месси играл за «Барселону», в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года. В 2021—2023 годах аргентинец выступал за французский «Пари Сен-Жермен», в котором дважды стал чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, вместе с национальной командой он стал чемпионом мира (2022), победителем «Финалиссимы» (2022), Кубка Америки (2021), Олимпийских игр (2008) и молодежного чемпионата мира (2005).