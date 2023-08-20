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09:28 (мск), источник: ТАСС

Месси выиграл первый трофей с «Интер Майами» и стал рекордсменом по количеству титулов

Аргентинский форвард завоевал 44-й трофей в карьере.

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Источник: Reuters

ТАСС, 20 августа. «Интер Майами» на выезде обыграл «Нэшвилл» в серии пенальти в финальном матче Кубка лиг, в котором принимали участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Встреча прошла на стадионе «Геодис парк» в Нэшвилле (штат Теннесси, США).

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В составе хозяев гол забил Фафа Пико (57-я минута), у гостей отличился Лионель Месси (23).

Во время загрузки произошла ошибка.

В серии пенальти точнее были футболисты «Интер Майами» — 10:9.

Месси провел седьмую игру за «Интер Майами» и отличился в каждой из них. На счету аргентинского нападающего теперь десять голов и одна голевая передача в составе американского клуба. Форвард вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, уступая только эквадорцу Леонардо Кампане (16) и аргентинцу Гонсало Игуаину (29).

Месси 36 лет, он завоевал 44-й трофей в карьере и превзошел рекорд бразильского защитника Дани Алвеса (43). С 2003 по 2021 год Месси играл за «Барселону», в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года. В 2021—2023 годах аргентинец выступал за французский «Пари Сен-Жермен», в котором дважды стал чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, вместе с национальной командой он стал чемпионом мира (2022), победителем «Финалиссимы» (2022), Кубка Америки (2021), Олимпийских игр (2008) и молодежного чемпионата мира (2005).

«Интер Майами» завоевал первый трофей в истории. Команда была основана в январе 2018 года. Одним из владельцев клуба является шестикратный чемпион Англии Дэвид Бекхэм.

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