Месси — самый титулованный футболист. И это только начало покорения США
Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в мире.
Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в мире.
Больше двух месяцев прошло с тех пор, как Лионель Месси объявил о своем решении продолжить карьеру в США. Ожидание его дебюта затянулось, но оно того стоило: лучший игрок мира разрывает североамериканский футбол. В ночь на воскресенье мск чемпион мира взял трофей Leagues Cup (44-й в карьере) и стал самым титулованным футболистом мира. Корреспондент РИА Новости Спорт делится впечатлениями от того, как аргентинец завоевывает любовь Америки.
Месси, наученный горьким опытом ухода из «Барселоны», решил не затягивать с решением о своем будущем и сразу после окончания сезона в Европе объявил, что переезжает Северную Америку. С «ПСЖ» он окончательно разругался, вернуться в «Барселону» не позволяли финансовые трудности каталонцев. В выборе между саудовским чемпионатом и MLS предпочтение было отдано последнему турниру. Да, денег за океаном дали меньше, зато привычная жизнь и комфорт для семьи в курортном Майами.
Но Месси приехал в США не отдыхать на пляже, а играть в футбол, тем более у его «Интера» большие планы на Лео. Аргентинец должен стать не просто флагманом флоридцев, но и помочь им с титулами. Клуб Дэвида Бэкхема только недавно появился на свет и еще не обзавелся ни историей, ни трофеями… Подписание лучшего игрока мира сразу делало команду фаворитом любого турнира.
Впрочем, торопиться американцы не стали. Дебют аргентинца отложили до Leagues Cup, соревнования, которое проводится в США в середине сезона с участием мексиканских, американских и канадских клубов. А за время отпуска Лео команда усилилась, пригласив на пост тренера его старого знакомого Тату Мартино и добавив в состав бывших партнеров Месси по «Барсе» Серхио Бускетса и Жорди Альбу.
Старт у отдохнувшего Месси в обновленной команде получился феноменальным. В первом же матче, выйдя на замену в игре с мексиканским «Крус Асуль», Лео принес «Интеру» победу ударом со штрафного на последней минуте. Дальше было три подряд дубля в ворота «Атланты», «Орландо» и «Далласа»; еще по мячу залетело в ворота «Шарлотт», «Филадельфии» и «Нэшвилла» в решающих стадиях плей-офф. Голы со штрафных, голы правой ногой, голы на любой вкус! Аргентинец отличился десять раз в семи матчах межсезонного турнира, став лучшим игроком розыгрыша.
И это при том, что попал он в команду, которая идет на последнем месте в регулярном чемпионате MLS и рискует даже не попасть в плей-офф. «Интер» очень слабо начал сезон, уволил работавшего главным тренером Фила Невилла и к перерыву на Leagues Cup не побеждал в 11 матчах кряду.
А с Месси команда выиграла семь матчей подряд и завоевала свой первый трофей в истории.
Конечно, свою роль в завоевании трофея сыграл и и второстепенный статус кубка. Многие команды играют не в полную силу, тренеры дают лидерам передышку. А «Интер» как раз перед турниром серьезно усилился: не только Месси, но и Альба с Бускетсом регулярно выходят в основе. Опорный хавбек ведет игру команды в середине поля, а левый защитник успевает помогать и в обороне, и в атаке (на счету Альбы гол плюс два голевых паса).
Помогает и невысокий уровень сопротивления, нацеленность американских клубов на атакующие действия. MLS, как и все другие профессиональные лиги в США, — прежде всего бизнес, в котором делается все возможное для повышения зрелищности матчей. Месси получает небывалую свободу на поле и никто не мешает ему творить — забивать и ассистировать.
Так, свой второй мяч за «Интер» Лео забил, убежав один на один с центра поля после паса Бускетса и добив мяч в ворота после собственного попадания в штангу. Ни один из защитников помешать ему не успел. Да и все остальные свои голы Месси занес в актив, нанося удары почти без сопротивления. Давать такую свободу лучшему игроку мира просто самоубийственно.
Впрочем, впереди у «Интера» и Месси испытание посложнее. Клубу предстоит выбраться со дна таблицы MLS и постараться попасть в плей-офф. От зоны плей-ин (отборочного турнира за попадание в плей-офф) флоридцев отделяет 12 очков, и отыграть такое отставание в концовке сезона будет непросто. Уровень сопротивления вырастет, команда будет колесить по стране — легкой прогулки у Месси и его партнеров точно не получится.
Но Лео уже показал, что в Америку он приехал не отбывать номер. И с той игрой, которую он показывает в «Интере», для его команды нет ничего невозможного.