Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль
Нант
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Эвертон
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Майнц
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
Динамо Мх
Футбол. Премьер-лига
17:30
Факел
Пари Нижний Новгород
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Акрон
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
Алания
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Хэм Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
18:30
Айнтрахт Ф
Дармштадт
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
Черноморец
00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Салернитана
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Жирона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Страсбур
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Кадис
Футбол. Зарубежный
21:45
Ланс
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:30
Бетис
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
16«Арсенал» отобрал Суперкубок у «Манчестер Сити»
13Ирине Винер — 75!
11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси — самый титулованный футболист. И это только начало покорения США

Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в мире.

Наверх
Источник: Reuters

Больше двух месяцев прошло с тех пор, как Лионель Месси объявил о своем решении продолжить карьеру в США. Ожидание его дебюта затянулось, но оно того стоило: лучший игрок мира разрывает североамериканский футбол. В ночь на воскресенье мск чемпион мира взял трофей Leagues Cup (44-й в карьере) и стал самым титулованным футболистом мира. Корреспондент РИА Новости Спорт делится впечатлениями от того, как аргентинец завоевывает любовь Америки.

Читайте также
Месси выиграл первый трофей с «Интер Майами» и стал рекордсменом по количеству титулов

Месси, наученный горьким опытом ухода из «Барселоны», решил не затягивать с решением о своем будущем и сразу после окончания сезона в Европе объявил, что переезжает Северную Америку. С «ПСЖ» он окончательно разругался, вернуться в «Барселону» не позволяли финансовые трудности каталонцев. В выборе между саудовским чемпионатом и MLS предпочтение было отдано последнему турниру. Да, денег за океаном дали меньше, зато привычная жизнь и комфорт для семьи в курортном Майами.

Но Месси приехал в США не отдыхать на пляже, а играть в футбол, тем более у его «Интера» большие планы на Лео. Аргентинец должен стать не просто флагманом флоридцев, но и помочь им с титулами. Клуб Дэвида Бэкхема только недавно появился на свет и еще не обзавелся ни историей, ни трофеями… Подписание лучшего игрока мира сразу делало команду фаворитом любого турнира.

Читайте также
Месси оценил уровень футбола в США

Впрочем, торопиться американцы не стали. Дебют аргентинца отложили до Leagues Cup, соревнования, которое проводится в США в середине сезона с участием мексиканских, американских и канадских клубов. А за время отпуска Лео команда усилилась, пригласив на пост тренера его старого знакомого Тату Мартино и добавив в состав бывших партнеров Месси по «Барсе» Серхио Бускетса и Жорди Альбу.

Старт у отдохнувшего Месси в обновленной команде получился феноменальным. В первом же матче, выйдя на замену в игре с мексиканским «Крус Асуль», Лео принес «Интеру» победу ударом со штрафного на последней минуте. Дальше было три подряд дубля в ворота «Атланты», «Орландо» и «Далласа»; еще по мячу залетело в ворота «Шарлотт», «Филадельфии» и «Нэшвилла» в решающих стадиях плей-офф. Голы со штрафных, голы правой ногой, голы на любой вкус! Аргентинец отличился десять раз в семи матчах межсезонного турнира, став лучшим игроком розыгрыша.

Во время загрузки произошла ошибка.

И это при том, что попал он в команду, которая идет на последнем месте в регулярном чемпионате MLS и рискует даже не попасть в плей-офф. «Интер» очень слабо начал сезон, уволил работавшего главным тренером Фила Невилла и к перерыву на Leagues Cup не побеждал в 11 матчах кряду.

А с Месси команда выиграла семь матчей подряд и завоевала свой первый трофей в истории.

Источник: Reuters

Конечно, свою роль в завоевании трофея сыграл и и второстепенный статус кубка. Многие команды играют не в полную силу, тренеры дают лидерам передышку. А «Интер» как раз перед турниром серьезно усилился: не только Месси, но и Альба с Бускетсом регулярно выходят в основе. Опорный хавбек ведет игру команды в середине поля, а левый защитник успевает помогать и в обороне, и в атаке (на счету Альбы гол плюс два голевых паса).

Читайте также
Лионель Месси: Я никогда не придавал значения «Золотому мячу»

Помогает и невысокий уровень сопротивления, нацеленность американских клубов на атакующие действия. MLS, как и все другие профессиональные лиги в США, — прежде всего бизнес, в котором делается все возможное для повышения зрелищности матчей. Месси получает небывалую свободу на поле и никто не мешает ему творить — забивать и ассистировать.

Так, свой второй мяч за «Интер» Лео забил, убежав один на один с центра поля после паса Бускетса и добив мяч в ворота после собственного попадания в штангу. Ни один из защитников помешать ему не успел. Да и все остальные свои голы Месси занес в актив, нанося удары почти без сопротивления. Давать такую свободу лучшему игроку мира просто самоубийственно.

Читайте также
Месси забил 64-й гол со штрафного — это шестой показатель в истории

Впрочем, впереди у «Интера» и Месси испытание посложнее. Клубу предстоит выбраться со дна таблицы MLS и постараться попасть в плей-офф. От зоны плей-ин (отборочного турнира за попадание в плей-офф) флоридцев отделяет 12 очков, и отыграть такое отставание в концовке сезона будет непросто. Уровень сопротивления вырастет, команда будет колесить по стране — легкой прогулки у Месси и его партнеров точно не получится.

Но Лео уже показал, что в Америку он приехал не отбывать номер. И с той игрой, которую он показывает в «Интере», для его команды нет ничего невозможного.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Зачем я тебя отпустил?' Как Домнина спасла Костомарову жизнь
Артема Дзюбу наказали за угрозу журналисту: итоги скандала
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь