Месси — самый титулованный футболист. И это только начало покорения США

Больше двух месяцев прошло с тех пор, как Лионель Месси объявил о своем решении продолжить карьеру в США. Ожидание его дебюта затянулось, но оно того стоило: лучший игрок мира разрывает североамериканский футбол. В ночь на воскресенье мск чемпион мира взял трофей Leagues Cup (44-й в карьере) и стал самым титулованным футболистом мира. Корреспондент РИА Новости Спорт делится впечатлениями от того, как аргентинец завоевывает любовь Америки.

Месси, наученный горьким опытом ухода из «Барселоны», решил не затягивать с решением о своем будущем и сразу после окончания сезона в Европе объявил, что переезжает Северную Америку. С «ПСЖ» он окончательно разругался, вернуться в «Барселону» не позволяли финансовые трудности каталонцев. В выборе между саудовским чемпионатом и MLS предпочтение было отдано последнему турниру. Да, денег за океаном дали меньше, зато привычная жизнь и комфорт для семьи в курортном Майами.

Но Месси приехал в США не отдыхать на пляже, а играть в футбол, тем более у его «Интера» большие планы на Лео. Аргентинец должен стать не просто флагманом флоридцев, но и помочь им с титулами. Клуб Дэвида Бэкхема только недавно появился на свет и еще не обзавелся ни историей, ни трофеями… Подписание лучшего игрока мира сразу делало команду фаворитом любого турнира.

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Впрочем, торопиться американцы не стали. Дебют аргентинца отложили до Leagues Cup, соревнования, которое проводится в США в середине сезона с участием мексиканских, американских и канадских клубов. А за время отпуска Лео команда усилилась, пригласив на пост тренера его старого знакомого Тату Мартино и добавив в состав бывших партнеров Месси по «Барсе» Серхио Бускетса и Жорди Альбу.

Старт у отдохнувшего Месси в обновленной команде получился феноменальным. В первом же матче, выйдя на замену в игре с мексиканским «Крус Асуль», Лео принес «Интеру» победу ударом со штрафного на последней минуте. Дальше было три подряд дубля в ворота «Атланты», «Орландо» и «Далласа»; еще по мячу залетело в ворота «Шарлотт», «Филадельфии» и «Нэшвилла» в решающих стадиях плей-офф. Голы со штрафных, голы правой ногой, голы на любой вкус! Аргентинец отличился десять раз в семи матчах межсезонного турнира, став лучшим игроком розыгрыша.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239273&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И это при том, что попал он в команду, которая идет на последнем месте в регулярном чемпионате MLS и рискует даже не попасть в плей-офф. «Интер» очень слабо начал сезон, уволил работавшего главным тренером Фила Невилла и к перерыву на Leagues Cup не побеждал в 11 матчах кряду.

А с Месси команда выиграла семь матчей подряд и завоевала свой первый трофей в истории.

Конечно, свою роль в завоевании трофея сыграл и и второстепенный статус кубка. Многие команды играют не в полную силу, тренеры дают лидерам передышку. А «Интер» как раз перед турниром серьезно усилился: не только Месси, но и Альба с Бускетсом регулярно выходят в основе. Опорный хавбек ведет игру команды в середине поля, а левый защитник успевает помогать и в обороне, и в атаке (на счету Альбы гол плюс два голевых паса).

Помогает и невысокий уровень сопротивления, нацеленность американских клубов на атакующие действия. MLS, как и все другие профессиональные лиги в США, — прежде всего бизнес, в котором делается все возможное для повышения зрелищности матчей. Месси получает небывалую свободу на поле и никто не мешает ему творить — забивать и ассистировать.

Так, свой второй мяч за «Интер» Лео забил, убежав один на один с центра поля после паса Бускетса и добив мяч в ворота после собственного попадания в штангу. Ни один из защитников помешать ему не успел. Да и все остальные свои голы Месси занес в актив, нанося удары почти без сопротивления. Давать такую свободу лучшему игроку мира просто самоубийственно.

Впрочем, впереди у «Интера» и Месси испытание посложнее. Клубу предстоит выбраться со дна таблицы MLS и постараться попасть в плей-офф. От зоны плей-ин (отборочного турнира за попадание в плей-офф) флоридцев отделяет 12 очков, и отыграть такое отставание в концовке сезона будет непросто. Уровень сопротивления вырастет, команда будет колесить по стране — легкой прогулки у Месси и его партнеров точно не получится.