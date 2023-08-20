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11:23 (мск), источник: RT на русском

Жезуш заявил, что Неймар не сыграет в ближайших матчах «Аль-Хиляля» из-за травмы

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш заявил, что нападающий Неймар пропустит ближайшие игры команды из-за травмы.

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Источник: Reuters

«Он приехал с небольшой травмой. Пока не может тренироваться. Не знаю, когда он будет готов», — приводит слова Жезуша Globo.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из ПСЖ 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

Ранее Неймар назвал причины выбора саудовской команды.

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