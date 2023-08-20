Жезуш заявил, что Неймар не сыграет в ближайших матчах «Аль-Хиляля» из-за травмы
Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш заявил, что нападающий Неймар пропустит ближайшие игры команды из-за травмы.
Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш заявил, что нападающий Неймар пропустит ближайшие игры команды из-за травмы.
«Он приехал с небольшой травмой. Пока не может тренироваться. Не знаю, когда он будет готов», — приводит слова Жезуша Globo.
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из ПСЖ 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.
Ранее Неймар назвал причины выбора саудовской команды.